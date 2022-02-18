Гарпенлов: Тот паренек взвалил всю России на свои плечи и забил решающую шайбу

Юхан Гарпенлов: Мы сыграли хорошо. Имели шансы выиграть, даже в серии буллитов. Но тот паренек (Арсений Грицюк - прим. РГ) взвалил всю Россию на свои плечи и забил решающую шайбу. Но мы выглядели хорошо. По ходу матча действовали лучше соперника, у нас были хорошие возможности. Но мы так и не нашли способа забить больше, чем одну шайбу. Ну и Россия в защите сыграла неплохо.

Вы встречались с обеими командами-финалистами. Какой игры ждете в решающем матче?

Юхан Гарпенлов: Это будет очень плотная игра с точки зрения защитных построений. Встретятся две команды, которые первоочередное внимание уделяют обороне своих ворот. Но у них есть и мастеровитые игроки в атаке. Если у них появятся шансы, они их используют. Голов будет немного, но это будет хороший финал.