Мишина - Галлямов: Судьи дали понять, что надо работать и совершенствоваться

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, занявшие третье место на Играх-2022 в Пекине, отметили, что у них есть мотивация развиваться и совершенствовать свое катание.

- Мы действительно справились со сложным периодом таких соревнований. Рады, что все закончилось на хорошей, положительной ноте. Каждый спортсмен бы порадовался любой медали на Олимпийских играх, - отметил Галлямов. - Мы рады, но и чувствуем мотивацию совершенствоваться, работать, не останавливаться на месте.

Спортсмены понимали, что титул чемпионов мира не гарантировал им победу на Олимпиаде.

- Чемпионами мы были в прошлом. Судьи дали понять, что надо улучшать. И тренеры видят, чем надо заняться дальше, - сказал Александр.

- Мы понимали, что будем в топе. Для этого надо было кататься чисто, что мы и сделали. Так что показали нормальный результат, - добавила Анастасия.