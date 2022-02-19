Мишина - Галлямов: Судьи дали понять, что надо работать и совершенствоваться
Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, занявшие третье место на Играх-2022 в Пекине, отметили, что у них есть мотивация развиваться и совершенствовать свое катание.
- Мы действительно справились со сложным периодом таких соревнований. Рады, что все закончилось на хорошей, положительной ноте. Каждый спортсмен бы порадовался любой медали на Олимпийских играх, - отметил Галлямов. - Мы рады, но и чувствуем мотивацию совершенствоваться, работать, не останавливаться на месте.
Спортсмены понимали, что титул чемпионов мира не гарантировал им победу на Олимпиаде.
- Чемпионами мы были в прошлом. Судьи дали понять, что надо улучшать. И тренеры видят, чем надо заняться дальше, - сказал Александр.
- Мы понимали, что будем в топе. Для этого надо было кататься чисто, что мы и сделали. Так что показали нормальный результат, - добавила Анастасия.
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