Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии

В группе "С" мужского хоккейного турнира Олимпиады сыгран первый матч. Сборная Швеции с трудом переиграла Латвию - 3:2.

В первом периоде Лукас Валльмарк вывел "Тре Крунур" вперед, после перерыва Антон Ландер и Валльмарк сделали преимущество шведов более чем серьезным - 3:0.

Репарс Крастенбергс сократил отставание в счете, а в заключительном игровом отрезке Николай Елисеев сделал преимущество шведов минимальным.

На последних секундах встречи сборная Латвии могла уйти от поражения, но голкипер соперника Ларс Юханссон спас команду после броска с близкого расстояния.

Позже в этой группе на лед выйдут команды Финляндии и Словакии.