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10.02.2022 09:52

Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Matt Slocum
Фото: AP Photo/Matt Slocum Фото: AP Photo/Matt Slocum

В группе "С" мужского хоккейного турнира Олимпиады сыгран первый матч. Сборная Швеции с трудом переиграла Латвию - 3:2.

Фото: MARK CRISTINO/EPA
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В первом периоде Лукас Валльмарк вывел "Тре Крунур" вперед, после перерыва Антон Ландер и Валльмарк сделали преимущество шведов более чем серьезным - 3:0.

Репарс Крастенбергс сократил отставание в счете, а в заключительном игровом отрезке Николай Елисеев сделал преимущество шведов минимальным.

На последних секундах встречи сборная Латвии могла уйти от поражения, но голкипер соперника Ларс Юханссон спас команду после броска с близкого расстояния.

Позже в этой группе на лед выйдут команды Финляндии и Словакии.

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