Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии
В группе "С" мужского хоккейного турнира Олимпиады сыгран первый матч. Сборная Швеции с трудом переиграла Латвию - 3:2.
В первом периоде Лукас Валльмарк вывел "Тре Крунур" вперед, после перерыва Антон Ландер и Валльмарк сделали преимущество шведов более чем серьезным - 3:0.
Репарс Крастенбергс сократил отставание в счете, а в заключительном игровом отрезке Николай Елисеев сделал преимущество шведов минимальным.
На последних секундах встречи сборная Латвии могла уйти от поражения, но голкипер соперника Ларс Юханссон спас команду после броска с близкого расстояния.
Позже в этой группе на лед выйдут команды Финляндии и Словакии.
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