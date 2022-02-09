Датчане сенсационно обыграли Чехию на олимпийском хоккейном турнире

На мужском хоккейном турнире в Пекине - первая сенсация. И произошла она в группе "В", где выступает и наша сборная. Так вот, дебютанты Олимпийских игр, датчане обыграли команду Чехии - 2:1.

Чехи привезли на Игры реально серьезный коллектив. В воротах свежеиспеченный обладатель Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда" Шимон Грубец, в атаке Давид Крейчи, совсем недавно зажигавший в энхаэловском "Бостоне", некогда звезды КХЛ Ян Коварж и Роман Червенка. Датчане же - дебютанты Олимпийских игр. Более того, в условиях невозможности привлечь в состав игроков из-за океана они заявили в Пекине довольно невзрачный состав. Тем неожиданней сюрприз.

Понятное дело, чехи владели преимуществом. Подопечные Филиппа Пешана, невероятно похожего на Игоря Акинфеева, перебросали соперника больше, чем в два раза (40-17 по броскам в створ), но здорово сыграл Фредерик Дихов, сделавший 39 сэйвов. Лишь с броском Червенки на 24-й минуте матча он не совладал. Счет к тому моменту был 2:0 в пользу скандинавов, у которых отличились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен. К этим игрокам нужно присмотреться российским хоккеистам, ведь следующий матч у наших 11 февраля как раз против Дании.

"Мы расстроены, и, вне сомнения, нам нужно улучшать свою игру, - отметил после игры Роман Червенка. - В следующем матче мы будем лучше. Нам нужно больше лезть на "пятак" и быть активней в большинстве. У нас было море возможностей, но мы их не реализовали. В этом все дело".