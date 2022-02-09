Новости

Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году 19:50
Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный 19:44
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8% 19:39
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского 19:38
МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН 19:37
Датчане сенсационно обыграли Чехию на олимпийском хоккейном турнире 19:36
Торговые сети исполнили все предписания ФАС о снижении цен на продукты 19:20
Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест 19:15
На учении под Самарой колонну систем ПВО С-400 "Триумф" закрыли аэрозолям 19:07
Послом США в ФРГ впервые станет женщина 19:07
В России в 2021 году появилось более миллиона квартир 19:05
РПЦ призвала усилить юридическую ответственность за растление детей в соцсетях 19:03
ЕС предлагает России продолжить переговоры по ситуации на Украине 19:03
Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Москву 18:48
РПЦ выступила за участие религиозных деятелей в экспертизе проектов по духовным ценностям 18:47
Роспотребнадзор объяснил, чем опасны трансжиры для человека 18:29
В Минздраве рассказали, какие компании чаще завышают цены на ПЦР-тесты 18:29
В Госдуме хотят отрегулировать деятельность коучей 18:14
ФРГ выражает обеспокоенность заполненностью газохранилищ страны 18:10
Глава Росавиации рассказал о ходе сертификации Boeing 737 MAX 18:05
Депутат ГД высмеял заявление Валенсы о нападении на РФ 18:02
Депутат Рашкин не пришел в суд из-за положительного теста на COVID-19 18:00
Верховный суд РФ: Религиозные обряды не могут считаться экстремизмом 17:55
Захарова призвала представителей Запада посетить ДНР и ЛНР 17:35
В Татарстане совершил жесткую посадку легкомоторный самолет 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 19:36
Рубрика: Спорт

Датчане сенсационно обыграли Чехию на олимпийском хоккейном турнире

Текст: Илья Соболев (Пекин)
На мужском хоккейном турнире в Пекине - первая сенсация. И произошла она в группе "В", где выступает и наша сборная. Так вот, дебютанты Олимпийских игр, датчане обыграли команду Чехии - 2:1.
Фото: MARK CRISTINO/EPA Фото: MARK CRISTINO/EPA
Фото: MARK CRISTINO/EPA

Чехи привезли на Игры реально серьезный коллектив. В воротах свежеиспеченный обладатель Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда" Шимон Грубец, в атаке Давид Крейчи, совсем недавно зажигавший в энхаэловском "Бостоне", некогда звезды КХЛ Ян Коварж и Роман Червенка. Датчане же - дебютанты Олимпийских игр. Более того, в условиях невозможности привлечь в состав игроков из-за океана они заявили в Пекине довольно невзрачный состав. Тем неожиданней сюрприз.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче на Олимпиаде

Понятное дело, чехи владели преимуществом. Подопечные Филиппа Пешана, невероятно похожего на Игоря Акинфеева, перебросали соперника больше, чем в два раза (40-17 по броскам в створ), но здорово сыграл Фредерик Дихов, сделавший 39 сэйвов. Лишь с броском Червенки на 24-й минуте матча он не совладал. Счет к тому моменту был 2:0 в пользу скандинавов, у которых отличились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен. К этим игрокам нужно присмотреться российским хоккеистам, ведь следующий матч у наших 11 февраля как раз против Дании.

"Мы расстроены, и, вне сомнения, нам нужно улучшать свою игру, - отметил после игры Роман Червенка. - В следующем матче мы будем лучше. Нам нужно больше лезть на "пятак" и быть активней в большинстве. У нас было море возможностей, но мы их не реализовали. В этом все дело".

Спорт Хоккей Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине