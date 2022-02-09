Сборная России по хоккею с трудом одолела Швейцарию в стартовом матче на Олимпиаде

Швейцарцы с опытом

Даже без игроков Национальной хоккейной лиги интерес к турниру в Пекине огромный. В том числе и конкретно к нашей сборной. Российская команда прилетела в китайскую столицу еще 2 февраля, и не сказать, что все это время готовилась в спокойной обстановке. Сначала была раздутая история с отдельным чартером для хоккеистов, а в последние дни в новостных топах фигурировал форвард СКА Андрей Кузьменко. Второй бомбардир Континентальной хоккейной лиги по каким-то причинам не устроил тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым и отбыл из расположения сборной. Официальная причина - травма, хотя в это мало кто поверил.

Старт хоккейной сборной матчем против Швейцарии вызвал предсказуемый ажиотаж. На пресс-трибуне я увидел коллег, которых в обычной ситуации на хоккейных матчах не встретишь. Лично поддержать команду приехал и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а еще член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев, да много кто. Да и на трибунах, предназначенных для болельщиков, собралась приличная по ковидным временам аудитория.

Для дебюта соперник сборной России выпал крайне непростой. Швейцарцы привезли в Китай команду, которая по совокупному опыту может дать фору всем остальным. Чтобы в этом убедиться, достаточно беглого знакомства с послужными списками некоторых "сыроделов". Деннис Холленштайн: шесть чемпионатов мира, две Олимпиады. Симон Мозер: семь чемпионатов мира, две Олимпиады. Рето Берра: восемь чемпионатов мира, одна Олимпиада. Андрес Амбюль: 16 чемпионатов мира, четыре Олимпиады. У многих за плечами еще и богатый опыт игры в НХЛ. Да, команда супервозрастная, но на короткой дистанции это далеко не ключевой фактор. А вот сыгранности ей не занимать. Неудивительно, что именно швейцарцев многие заранее называли теневыми фаворитами пекинского турнира.

В составе россиян - семь олимпийских чемпионов Пхёнчхана, но акцентированных вожаков, коими четыре года назад были Павел Дацюк и нынешний генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук, пока не просматривается. Много и молодых.

Наша подруга штанга

Еще одна проблема - отсутствие игровой практики. Свой последний матч сборная России провела еще в декабре на Кубке Первого канала, а в своих клубах хоккеисты национальной команды в последний раз выходили в середине января, прежде чем был остановлен регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Алексей Жамнов: Это спорт, сегодня повезло нам. Мы должны сделать правильные выводы, чтобы в следующий раз нам повезло за счет мастерства

В этих обстоятельствах швейцарцы по игре нашим ни в чем не уступили, а по броскам (33-30) даже превзошли. Дважды шайба после бросков соперника попадала в каркас ворот, а в третьем периоде Мирко Мюллер чудом не попал в пустые ворота.

- Я всегда говорил, каркас ворот - лучший друг вратаря. Штанга - лучшая подруга, без нее никуда, - прокомментировал эти ситуации голкипер нашей сборной Иван Федотов.

Характер имеется

Другим героем матча стал Антон Слепышев. Именно после его наброса на "пятак" шайба от швейцарца Энцо Корви отскочила в ворота соперника.

Хотя Слепышев вполне мог оказаться антигероем. В концовке второго периода форвард поддался на провокацию и исполнил "финт Зидана", боднув обидчика.

- Не хочу говорить об удалении. Надеюсь, будет примером... Для меня и для всей команды, что в дальнейшем так делать нельзя. Да я не думал, это инстинктивно. Так делать нельзя, не хочу комментировать, - сказал после матча сам Антон.

Судьи отреагировали жестко, оставив нашу команду в меньшинстве. Однако россияне выстояли.

Между тем

Если мужской групповой турнир только начался, то женский уже завершился. Сборная России одержала лишь одну победу над швейцарками и, уступив командам США, Канады и Финляндии, заняла четвертое место в группе "А". Впрочем, по регламенту турнира все команды из этого квинтета вышли плей-офф турнира. К ним прибавились еще три лучшие команды из группы "В". За выход в полуфинал подопечные Евгения Бобарико поспорят снова со Швейцарией. Матч пройдет 12 февраля в субботу.