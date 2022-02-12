Канадские хоккеисты уступили США в групповом турнире Олимпиады
Сборная США обыграла команду Канады во втором туре группового раунда олимпийского хоккейного турнира - 4:2.
В стартовом матче канадцы переиграли Германию, а американцы разгромили хозяев турнира китайцев.
Обе команды составлены из игроков, выступающих в Европе и различных заокеанских лиг, так что встреча двух североамериканских сборных вызывала интерес. В самом начале встречи канадцы открыли счет после броска хорошо известного по выступлению в КХЛ Мэта Робинсона. Но почти сразу Энди Милли счет сравнял, а в концовке первого периода Бен Майерс вывел сборную США вперед.
Во второй 20-минутке команды обменялись точными бросками - на гол Брендана Бриссона канадцы ответили шайбой Ника Шора.
Судьбу матча решил гол Кенни Агостино в третьем периоде - 4:2. Сборная США сделала отличную заявку на первое место в группе и выход в четвертьфинал.
В пятницу выход в 1/4 финала обеспечила сборная России.
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