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12.02.2022 09:53

Канадские хоккеисты уступили США в групповом турнире Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная США обыграла команду Канады во втором туре группового раунда олимпийского хоккейного турнира - 4:2.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Разбираемся с форматом мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине

В стартовом матче канадцы переиграли Германию, а американцы разгромили хозяев турнира китайцев.

Обе команды составлены из игроков, выступающих в Европе и различных заокеанских лиг, так что встреча двух североамериканских сборных вызывала интерес. В самом начале встречи канадцы открыли счет после броска хорошо известного по выступлению в КХЛ Мэта Робинсона. Но почти сразу Энди Милли счет сравнял, а в концовке первого периода Бен Майерс вывел сборную США вперед.

Во второй 20-минутке команды обменялись точными бросками - на гол Брендана Бриссона канадцы ответили шайбой Ника Шора.

Судьбу матча решил гол Кенни Агостино в третьем периоде - 4:2. Сборная США сделала отличную заявку на первое место в группе и выход в четвертьфинал.

В пятницу выход в 1/4 финала обеспечила сборная России.

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