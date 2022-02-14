Спринтер Ивлиев стал вторым на дебютной Олимпиаде

Как обычно говорят о детях из спортивных семей, научился кататься на коньках/лыжах/велосипеде раньше, чем научился ходить. Примерно так и было с Константином Ивлиевым. В шесть лет он уже уверенно держался на коньках. По-другому и быть не могло. Мама Елизавета Ивлиева - чемпионка Европы по шорт-треку в женской эстафете в 2004 и 2006 годах. Папа Алексей Ивлиев участвовал в чемпионатах мира, был тренером национальной сборной. Сейчас оба родителя также на тренерской работе.

Константин, на радость всей семьи, достижения старшего поколения уже превзошел. Он победитель (смешанная эстафета, 3000 м) и серебряный призер (1500 м) Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2017 года. В 2021-м выиграл уж взрослый чемпионат Европы на дистанции 500 м. Несмотря на то что ему всего 21, да и послужной список небольшой, считался одним из претендентов на медали Игр-2022.

В квалификации спринта Ивлиев авансы начал отрабатывать. Показал второе время, проиграв лишь чемпиону Олимпиады-2018 на 500-метровке китайцу У Дацзину. Уже в финале уступил еще одному очень достойному сопернику, венгру китайского происхождения Шаоану Лю - чемпиону Пхенчхана в эстафете, чемпиону мира 2021 года на 500-метровке, бронзовому призеру на дистанции 1000 м здесь, в Пекине.

В финальном забеге Ивлиев финишировал с результатом 40,431 секунды. Шаоангу Лю был чуть впереди (40,338 с). Третье место занял канадец Стивен Дюбуа (40,669). Еще один россиянин Павел Ситников стал вторым в финале В (41,217).

- Мой козырь - быстрый старт. Поэтому на всех стадиях выкладывался по максимуму, чтобы реализовать свое преимущество и чтобы в финале была более удобная дорожка. Первым бежать гораздо комфортнее, чем в спину, - отметил Ивлиев в разговоре с журналистами. - И вообще, как ни странно, не чувствовал никакого давления или дискомфорта из-за того, что это - Олимпиада. Не было мандража или потных ладоней. Я бежал и получал удовольствие от соревнований, окружающей обстановки. И в итоге прибежал к медали. Это же круто.

Пекин-2022 - дебютная Олимпиада для Ивлиева. В следующем олимпийском цикле мы точно еще услышим об этом парне - высоком, кудрявом, дерзком и, как отмечают эксперты, хладнокровном. Сам спортсмен тоже признался: "В последнем забеге скорость была большая, было тяжело пролезть. Прикрывал бровку, чтобы меня не обогнали, старался охранять свою позицию". Учитывая судейство на олимпийском турнире, он грамотно провел забег. Можно было рискнуть и в прямом смысле побороться за "золото". Шорт-трек все-таки контактный вид спорта. Но и правила относительно помех сопернику здесь строгие. Мы уже пережили дисквалификацию нашей команды в смешанной эстафете и неудачи Софьи Просвирновой на личных дистанциях. Еще более обидная ситуация произошла с одним из кумиров Ивлиева. На дистанции 1000 м Шандор Шаолинь Лю, брат чемпиона на 500 м, пришел к финишу первым и уже праздновал победу с тренерским штабом, когда судьи дали ему желтую карточку за нарушение правил во время забега. В итоге чемпион "упал" на последнее место. На первое поднялся китаец Жэнь Цзывэй, вслед за ним подтянулся его соотечественник Ли Вэньлун. Третье место - в качестве компенсации - занял Шаоанг Лю. Так что в своем финале Ивлиев все правильно сделал. А опыт поможет ему в будущем.

Константин Ивлиев пришел на каток в шесть лет. Занимался хоккеем и шорт-треком

Хотя и сейчас еще будет возможность проявить себя. Нужно только успокоиться, отвлечься - послушать любимый рэп, сыграть в компьютерную игру - и снова на старт. Мужская сборная России по шорт-треку - в составе Ивлиева, Семена Елистратова, Павла Ситникова и Дениса Айрапетяна - квалифицировалась в финал A в эстафете на 5000 метров. Парни заняли второе место во втором полуфинале. В главном забеге соперниками россиян станут сборные Канады, Италии, Южной Кореи и Китая. Напомним, что в Пекине Елистратов выиграл "бронзу" на дистанции 1500 метров. А еще он олимпийский чемпион Сочи в эстафете. Так что болеем за парней 16 февраля.

Мнение профессионала

Тренер сборной России Татьяна Бородулина считает, что Константин Ивлиев грамотно провел финал на дистанции 500 метров.

"Константин показывает высокий уровень уже не первый год. Он чемпион Европы и в прошлом году на чемпионате мира показывал хорошие результаты.В четвертьфинале у Кости был лучший результат. Так же влиял и состав полуфинала, какая дорожка. Его главное преимущество - это стартовая скорость. Задача была взорваться в самом начале и воспользоваться сильными сторонами... Костя - молодец, он грамотно провел финал. Если бы он пытался проходить Лю, то у него могла быть дисквалификация. По скорости венгр не сильнее, но он владеет мастерством удерживания позиции. Если бы Костя рискнул, то он мог бы лишиться медали вообще. Видно было, что у него больше скорости, но Лю начал немного тормозить, и там не было вариантов пройти его. У Кости огромное будущее, надо продолжать работать и через четыре года стоять на первом месте", - сказала Бородулина в эфире наших коллег из "Матч ТВ".

Подготовил Михаил Щербань