Сборная России по хоккею в полуфинале олимпийского турнира сыграет со Швецией

Для датчан, впервые приехавших на олимпийский хоккейный турнир, выход в четвертьфинал уже стал большим успехом. Но не пределом мечтаний. На групповом этапе скандинавы, обыграв чехов и швейцарцев, четко дали понять: с ними нужно считаться. Сборная России в группе с датской командой, к слову, тоже помучилась. Почти до самого конца той встречи наши вели с минимальным счетом 1:0 и лишь за пять секунд до финальной сирены забросили вторую шайбу.

Зато после такого матча рассчитывать, что россияне недооценят соперника в четвертьфинале, датчанам уже было бессмысленно. Скорее, они уповали на давление, с которым придется справляться подопечным Алексея Жамнова. "Завтра мы можем все выиграть, а Россия все проиграть", - рассуждал накануне форвард сборной Дании Франс Нильсен. Возможно, рациональное зерно в этих словах и было. Действующие олимпийские чемпионы ошибаться в четвертьфинале с таким, пусть и неуступчивым соперником не имели права.

Интересно, что этот матч сборной России пришлось проводить не на основной арене хоккейного турнира, где она сыграла весь групповой этап, а на другой, размерами поменьше. Подопечных Алексея Жамнова принял "Укэсун", вмещающий 9 тысяч зрителей, номинально домашний для клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлуня". Впрочем, максимальная вместимость арен сейчас не имеет никакого значения: зрителей на хоккей в Пекине хоть и пускают, но в ограниченном количестве. Но мы надеялись, что со сменой льда изменится и игра нашей команды.

По первому периоду показалось, что проблем с моралью у сборной России в этот раз и не возникнет. Соотношение бросков в створ в пользу россиян 18-1 по итогам стартовой 20-минутки на это намекало.

Правда, конвертировать преимущество в голы нашим удалось лишь однажды. Зато шайбой, первой на турнире, наконец-то отметился капитан сборной Вадим Шипачев. По тому, как бурно Вадим радовался голу, чувствовалось, как ему его гола не хватало.

Алексей Жамнов: Тяжелая игра, не реализовали все моменты, которые у нас были. Но шаг сделан. Осталось два самых тяжелых матча на турнире

- Хорошо, когда получается забивать, - прокомментировал потом свои эмоции Шипачев.

И все-таки с точки зрения психологии матч сложился неидеально. Подавляющее игровое превосходство и при этом отсутствие голов - вот, что начало давить на наших парней.

Датчане этим воспользовались. В самом начале второго периода они сравняли счет, причем сделал это тот самый Франс Нильсен, а в третьем, когда наши снова повели благодаря точному броску Никиты Нестерова, были очень близки к тому, чтобы максимально обострить интригу.

После ошибки Никиты Гусева скандинавы выскочили к нашим воротам два в одного, но надежно сыграл Иван Федотов. А когда уже и Федотов был не в силах спасти, на помощь пришел Вячеслав Войнов, заблокировавший бросок по пустым воротам.

- Лучший сейв матча сделал Слава Войнов, - отреагировал на тот момент голкипер сборной Дании Себастьян Дам. - Я уже был готов победно вскинуть руки, но Войнов сделал что-то невероятное. Это характеризует его как высококлассного защитника. Он может и не набирать очки, но в ключевой момент сделает спасение для своей команды.

А Войнов и очки набрал. Именно его шайба за четыре минуты до конца третьего периода сняла витавшее под сводами арены "Укэсун" напряжение. К слову, авторами всех трех наших голов стали олимпийские чемпионы. Это тоже о чем-то да говорит. У датчан таких не нашлось.

Хотя после матча они выглядели расстроенными, что само по себе редкость. В предыдущих 12 очных встречах сборная России неизменно одерживала победу, а сейчас скандинавы почувствовали: "чудо на льду" было максимально близко.

На вопрос, почему российские хоккеисты выдали очередной валидольный матч, попытался ответить главный тренер нашей сборной Алексей Жамнов.

Что скажете про этот матч?

Алексей Жамнов: Тяжелая игра. Дания - очень хорошая команда. Мы предполагали, что будет очень вязкая игра. Хотелось, конечно, все решить уже в первом периоде. Настрой был именно на это. Провести как можно больше времени в атаке, играть плотнее. Но не получилось реализовать все те моменты, которые у нас были. Но шаг сделали. Осталось два самых главных матча на турнире.

Что случилось в третьем периоде, когда датчане имели реальные шансы сравнять счет?

Алексей Жамнов: Наверное, потеряли чуть концентрацию. Все-таки нервозность чувствуется. Но это нормальная вещь, это плей-офф. А в целом ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача.

Гол Шипачева снимет с него психологический груз?

Алексей Жамнов: Я надеюсь. И ребята все довольны. Все-таки переживаем за него. Думаю, что Вадик сейчас раскрепостится и еще забьет решающие голы.

Когда Войнов сделал свой сейв, не было мысли: и это мы так играем с Данией? Владислав Третьяк уже сказал, что валидольная победа.

Алексей Жамнов: Это да. Но кто бы мог сказать, что словаки обыграют американцев? Это плей-офф.

Как пытались менять игру, когда возникали критические моменты в третьем периоде?

Алексей Жамнов: Говорили успокоиться. Потому что пошла суета. Просили, чтобы защитники постоянно разговаривали с вратарем. Важно, чтобы была коммуникация. Особенно в нашей зоне.

Все три шайбы забросили олимпийские чемпионы Пхенчхана. Есть ли в этом какая-то закономерность?

Алексей Жамнов: Они опытные игроки, уже были на этом этапе. А так, конечно, хочется, чтобы нападающие больше забивали, использовали шансы. Их не так много, ведь все стараются играть плотнее, отрабатывать назад. Нужна концентрация.

Соперник сборной России определился в четвертьфинале Швеция - Канада. Многие, наверное, надеялись увидеть в полуфинале очередной раунд классического противостояния наших с "кленовыми листьями", но у шведов были свои планы. Все решилось в третьем периоде матча. На 51-й минуте Лукас Валльмарк открыл счет, а на 59-й Антон Ландер снял все вопросы, поразив пустые ворота.

В другой паре сразятся Финляндия и Словакия. Словаки не пустили в полуфинал симпатичную сборную США, выигравшую все три матча на групповом этапе. Получилось драматично. Словацкая команда открыла счет точным броском 17-летнего Юрая Слафковски, для которого это уже пятая шайба на турнире, но "звездно-полосатые" сумели отыграться и выйти вперед. Однако победный счет американцы не удержали, пропустив за 44 секунды до конца третьего периода. Дело дошло до буллитов, где словаки оказались удачливее - 3:2.

А вот в другом матче 1/4 финала обошлось без неожиданностей. Финны без особых проблем расправились со Швейцарией - 5:1.