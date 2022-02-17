Женская сборная Канады по хоккею обыграла в финале американок
В финале женского олимпийского хоккейного турнира встретились старые друзья-соперницы - Канада и США. Четыре года назад в Пхенчхане титул достался американкам, на этот раз канадки взяла реванш, выиграв золото в пятый раз в истории - 3:2.
В первом периоде "кленовые листья" дважды огорчили голкипера сборной США. Открыла счет Сара Нурс, закрепила успех Мари-Филип Пулен, которая забила в четвертом подряд финале Олимпиад, установив новое высшее достижение.
Пулен после перерыва оформила дубль, но американкам удалось усилиями Хилари Найт отыграть одну шайбу. А в самом конце встречи Аманда Кессел сократила отставание до минимума. Но в оставшиеся до финальной сирены секунды спасти игру было уже невозможно.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени