Женская сборная Канады по хоккею обыграла в финале американок

В финале женского олимпийского хоккейного турнира встретились старые друзья-соперницы - Канада и США. Четыре года назад в Пхенчхане титул достался американкам, на этот раз канадки взяла реванш, выиграв золото в пятый раз в истории - 3:2.

В первом периоде "кленовые листья" дважды огорчили голкипера сборной США. Открыла счет Сара Нурс, закрепила успех Мари-Филип Пулен, которая забила в четвертом подряд финале Олимпиад, установив новое высшее достижение.

Пулен после перерыва оформила дубль, но американкам удалось усилиями Хилари Найт отыграть одну шайбу. А в самом конце встречи Аманда Кессел сократила отставание до минимума. Но в оставшиеся до финальной сирены секунды спасти игру было уже невозможно.