Стало известно, сколько Большунов заработает за выступление на ОИ в Пекине
Трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов заработает за выступление на Играх-2022 более 16 миллионов рублей.
В Пекине на счету Большунова пять медалей - три золота (два индивидуальных и одно в составе эстафетной команды) серебро и бронза в командном спринте.
Согласно опубликованной ранее информации о размере вознаграждения, за свое выступление лыжник получит от правительства РФ около 16 миллионов рублей. Накануне Олимпиады Михаил Мишустин назвал размеры призовых: 4 млн рублей - за золото, 2,5 млн рублей - за серебро и 1,7 млн рублей - за бронзу.
Кроме того, каждый из спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде, может дополнительно получить вознаграждение от региона или клуба, который он представляет, сообщает РИА Новости.
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