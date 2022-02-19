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19.02.2022 15:01

Стало известно, сколько Большунов заработает за выступление на ОИ в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов заработает за выступление на Играх-2022 более 16 миллионов рублей.

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В Пекине на счету Большунова пять медалей - три золота (два индивидуальных и одно в составе эстафетной команды) серебро и бронза в командном спринте.

Согласно опубликованной ранее информации о размере вознаграждения, за свое выступление лыжник получит от правительства РФ около 16 миллионов рублей. Накануне Олимпиады Михаил Мишустин назвал размеры призовых: 4 млн рублей - за золото, 2,5 млн рублей - за серебро и 1,7 млн рублей - за бронзу.

Кроме того, каждый из спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде, может дополнительно получить вознаграждение от региона или клуба, который он представляет, сообщает РИА Новости.

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