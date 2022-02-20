Глава ОКР Поздняков прокомментировал поражение хоккеистов в финале Олимпиады
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после поражения в финале хоккейного турнира отметил характер российской сборной.
В решающем матче Олимпийских игр в Пекине наши спортсмены уступили команде Финляндии со счетом 1:2, завоевав серебряные медали Игр-2022. Решающая шайба была заброшена в самом начале третьего периода.
Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал итоги решающего матча.
"Сегодня соперник был явно сильнее наших ребят, но их нельзя упрекнуть в нежелании и отсутствии характера. Они всей шайбы ловили на себя - зубами, руками и ногами. Играли самоотверженно. Они завоевали серебро", - сказал он во время общения с журналистами.
Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх
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