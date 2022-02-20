Глава ОКР Поздняков прокомментировал поражение хоккеистов в финале Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после поражения в финале хоккейного турнира отметил характер российской сборной.

В решающем матче Олимпийских игр в Пекине наши спортсмены уступили команде Финляндии со счетом 1:2, завоевав серебряные медали Игр-2022. Решающая шайба была заброшена в самом начале третьего периода.

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал итоги решающего матча.

"Сегодня соперник был явно сильнее наших ребят, но их нельзя упрекнуть в нежелании и отсутствии характера. Они всей шайбы ловили на себя - зубами, руками и ногами. Играли самоотверженно. Они завоевали серебро", - сказал он во время общения с журналистами.