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12.02.2022 11:23

Тутберидзе: Абсолютно уверены, что Камила невинна и чиста

Текст: Максим Домчев
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Тутберидзе отметила, что возникла очень сложная и противоречивая ситуация, в которой возникло много вопросов, ответов на которые почти нет.

"Абсолютно уверены, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома - это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде и в радости до конца", - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Тренер высказалась о том, что не понимает, почему спортсменку с сомнительным тестом, сданным 25 декабря, вообще допустили до Игр.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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"Я очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто и что решает, но мы очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует", - сказала Тутберидзе.

Официально о положительном тесте Валиевой было сообщено в пятницу. 12 февраля на заседании Спортивного арбитражного суда будет принято решение о том, сможет ли лидер сборной России выступить в женском одиночном турнире.

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