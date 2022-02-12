Тутберидзе: Абсолютно уверены, что Камила невинна и чиста

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

Тутберидзе отметила, что возникла очень сложная и противоречивая ситуация, в которой возникло много вопросов, ответов на которые почти нет.

"Абсолютно уверены, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома - это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде и в радости до конца", - сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Тренер высказалась о том, что не понимает, почему спортсменку с сомнительным тестом, сданным 25 декабря, вообще допустили до Игр.

"Я очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто и что решает, но мы очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует", - сказала Тутберидзе.

Официально о положительном тесте Валиевой было сообщено в пятницу. 12 февраля на заседании Спортивного арбитражного суда будет принято решение о том, сможет ли лидер сборной России выступить в женском одиночном турнире.