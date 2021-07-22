Онлайн-дневник Олимпиады. Корреспонденты "РГ" в Токио - о закулисье Игр
Всем привет! На связи корреспонденты отдела спорта "РГ" Анна Козина, Артур Нанян и Илья Соболев. В ближайшие три недели из Токио мы будем рассказывать и показывать, как проходят самые необычные Игры в истории олимпийского движения: без болельщиков на трибунах, со множеством антиковидных ограничений и запретов. Но, чем необычнее, тем интереснее.
В этом онлайн-дневнике вы не найдете отчетов о голах, секундах и метрах (читайте о результатах соревнований в олимпийском проекте RG.RU). На этой странице мы будем делиться с вами о том, что обычно остается за кадром - как живут и работают причастные к проведению Игр, чем дышит олимпийский город, о чем рассказывают в неофициальных беседах спортсмены.
А пока - фото из московского аэропорта: мы с предварительным аккредитациями, которые заменят нам визы на въезде в Японию.
Президент ОКР рассказал о размещении спортсменов в Олимпийской деревне 10:36
Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал претензии российских спортсменов по поводу качества размещения в Олимпийской деревне в Токио. "При заселении в новый дом всегда возникают сложности технического характера", - отметил Поздняков