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Идет  день олимпиады
22.07.2021 18:10
Рубрика: Спорт

Онлайн-дневник Олимпиады. Корреспонденты "РГ" в Токио - о закулисье Игр

Текст: Анна Козина, Артур Нанян, Илья Соболев

Всем привет! На связи корреспонденты отдела спорта "РГ" Анна Козина, Артур Нанян и Илья Соболев. В ближайшие три недели из Токио мы будем рассказывать и показывать, как проходят самые необычные Игры в истории олимпийского движения: без болельщиков на трибунах, со множеством антиковидных ограничений и запретов. Но, чем необычнее, тем интереснее.

В этом онлайн-дневнике вы не найдете отчетов о голах, секундах и метрах (читайте о результатах соревнований в олимпийском проекте RG.RU). На этой странице мы будем делиться с вами о том, что обычно остается за кадром - как живут и работают причастные к проведению Игр, чем дышит олимпийский город, о чем рассказывают в неофициальных беседах спортсмены.

А пока - фото из московского аэропорта: мы с предварительным аккредитациями, которые заменят нам визы на въезде в Японию.

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