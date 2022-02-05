Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал на нормальном трамплине
В субботу прошли квалификационные соревнования среди мужчин по прыжкам на лыжах с нормального трамплина, по итогам которых определились 50 спортсменов, которые вышли в финал.
Среди тех, кто участвовал в соревнованиях, было и четыре российских спортсмена - Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов. Все они с задачей выхода в финал справились.
Климов показал 14-й результат, Садреев - 18-й, Назаров - 31-й, а Трофимов - 33-й.
Финал соревнований состоится в воскресенье, 6 февраля.
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