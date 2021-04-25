Фанаты "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США на акции протеста

Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" провели акцию протеста против американских владельцев клуба и сожгли флаг США.

Попытка 12 европейских клубов создать Суперлигу не нашла отклика в Англии, где болельщики выступают против владельцев клубов, вошедших в этот проект. В субботу, 24 апреля, около стадиона "Олд Траффорд" собралось несколько тысяч поклонников клуба, передает Sky Sports.

Они требовали владельцев клуба - американскую семью Глейзеров, убираться вон из "МЮ". При этом болельщики использовали пиротехнику, вывешивали баннеры, а в какой-то момент даже сожгли флаг США, сообщает The Sun. Протестные акции провели болельщики большинства клубов, объявивших о вхождении с Суперлигу, а позже вышедших из проекта.