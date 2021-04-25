На студенческом "Матче Звезд" по баскетболу совершали 4-очковые броски

На паркете краснодарского "Баскет-холла" прошел ХII "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В игре сборных "Запада" и "Востока" опробовано новшество: броски с удаленных точек площадки оценивались четырьмя очками.

Встреча, в которой приняли участие 36 мужчин и девушек, завершилось победой команды "Запада" (главный тренер - Анатолий Лаптев) - 133:107. Таким образом, прервана серия из трех подряд выигрышей "Востока", который сейчас возглавлял Константин Герасимов. А по общей результативности (суммарно соперниками набрано 240 очков) это третий показатель в истории "Матчей Звезд".

Помимо отдельной, четырехочковой оценки за сверхдальние броски (в классическом формате правил максимум за попадание - три балла), отметим и еще одну придумку организаторов. За бросок в кольцо сверху ("данк") - не два очка, а сразу три. Отсюда и высокая результативность. Например, в стартовой четверти, когда по регламенту матча на площадке находились только мужчины, "Запад" выиграл 51:32. Но замахнуться на рубеж в две сотни очков одной из команд было нереально, так как дальше в дело вступили и девушки. Они и в кольцо не бьют сверху, и процент попаданий с дальней дистанции у них похуже.

В итоге лучшими бомбардирами гала-матча стали: у "Запада" - Даниил Плужников (20), Владислав Крушельницкий (20), Иван Кузуб (17); в составе "Востока" - Шухрат Мурадхаджаев (22), Егор Глухов (13). По регламенту тренеры должны были следить, чтобы каждый из участников краснодарского праздника баскетбола провел на площадке не менее шести минут чистого времени.

Отметим, что местными властями и Роспотребнадзором болельщикам было разрешено на 50 процентов заполнить трибуны "Баскет-холла", вмещающие 7500 человек. Эта норма была выбрана полностью, в Краснодаре баскетбол обожают. Прямая, трехчасовая трансляция звездной игры велась на федеральном спортивном телеканале "МАТЧ! Страна".

Самыми ценными игрокам (MVP) "Матча Звезд" признаны баскетболисты "Запада" и представители команды Московской государственной академии физической культуры ("Малаховка") Даниил Плужников и Валерия Лаптева. Причем неутомимый Плужников удостоен этого звания уже в третий раз.

Традиционно на таких гала-матчах проводятся различные конкурсы, развлекающие зрителей в перерывах. Соревнование по дальним (трехочковым) броскам из-за дуги выиграл крымчанин - форвард симферопольской команды "КФУ-Грифоны" Владислав Крушельницкий. Победа в конкурсе по броскам в третий раз подряд сверху досталась Шухрату Мурадхаджаеву из "Академии Спорта" (Казань).

Справка "РГ"

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), одним из основателей которой в 2007 году был олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Сергей Александрович Белов - крупнейшая вузовская лига на континенте. Она объединяет около 800 мужских и женских команд 450 учебных заведений из более 70 регионов Российской Федерации. За сезон в АСБ проходит около пяти тысяч матчей, общее число игроков чемпионата превышает десять тысяч. Чемпионат АСБ включен в единый календарный план физкультурно-массовых мероприятий министерства спорта РФ.