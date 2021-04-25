"Спартак" в большинстве обыграл ЦСКА

Московский "Спартак" обыграл в столичном дерби в рамках 27-го тура чемпионата России ЦСКА - 1:0. Единственный мяч забил Джордан Ларссон.

Обе команды подошли дерби в неважной форме. Армейцы находятся в кризисе: на прошлых выходных "красно-синие" уступили "Сочи" (1:2), а на неделе клуб вылетел из Кубка, крупно проиграв в полуфинале "Локомотиву" (0:3). В свою очередь "Спартак" в матче прошлого тура в свой день рождения (99 лет) проиграл дома одному из аутсайдеров чемпионата "Уфе" (0:3). Пожалуй, этот поединок был одним из худших в исполнении "красно-белых" при Доменико Тедеско.

"Не знаю, как будет складываться матч с ЦСКА. Против "Уфы" мы выглядели очень плохо. С момента моего прихода в "Спартак" это была худшая встреча. Безусловно, мы провели работу над ошибками, проанализировали игру. Сегодня тот самый день, когда нужно исправить недочеты", - отметил за несколько минут до старта дерби Тедеско.

В первом тайме ни одна из команд не показала яркой игры. Хозяева больше владели мячом, в то время как "красно-синие" старались поймать соперника на контратаках. Главное событие до перерыва, а возможно, и всего матча, произошло на 37-й минуте, когда после просмотра VAR рефери Павел Кукуян удалил полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова за нарушение правил на Александре Соболеве.

В самом начале второй половины "Спартак" воспользовался численным превосходством: на 52-й минуте отличился Джордан Ларссон. Забив, хозяева чуть сбавили обороты, но армейцы особо не тревожили соперника. Пожалуй, самый верный шанс сравнять счет упустил вышедший на замену Федор Чалов, пробивший из выгодной позиции выше ворот.

"Спартак" выиграл в дерби и с 50-ю набранными очками сократил отставание от идущего на втором месте "Локомотива" до двух баллов. Лидером чемпионата по-прежнему остается "Зенит" (48 очков). Что касается ЦСКА, то "красно-синие" занимают шестую позицию с 46-ю очками.