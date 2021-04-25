Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ

Названы стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на центральный матч 27-го тура чемпионата России. Начало встречи запланировано на 16.30.

У хозяев с первых минут выйдут: Александр Максименко, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Айртон, Илья Кутепов, Алекс Крал, Роман Зобнин, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Александр Соболев.

Что касается гостей, то Ивица Олич сделал ставку на следующих футболистов: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Чидера Эджуке, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Саломон Рондон.

В турнирной таблице Премьер-лиги "Спартак" идет на третье месте с 47-ю очками. Впереди только "Локомотив" (52 балла) и "Зенит" (58). ЦСКА же занимает пятую строчку (46 очков).