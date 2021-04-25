Новости

Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ 15:33
Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС 15:22
Путин выступит на Совете законодателей 15:13
СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги 15:01
Сенатор от Крыма назвал слова главы МИ-6 о России "булавочным уколом" 14:56
Движение поездов на юге серой ветки метро Москвы остановлено 14:54
Минпросвещения проверит учебники по истории 14:48
В Совфеде оценили инициативу Минтруда упразднить потребительскую корзину 14:48
По факту ДТП с шестью пострадавшими в Подольске завели уголовное дело 14:41
Умер известный французский актер Ив Ранье 14:40
Новак: Газопровод "Северный поток 2" будет достроен 14:38
Умерла легендарная итальянская певица и актриса Мильва 14:36
Соратник Тупака, рэпер Shock G найден мертвым в отеле во Флориде 14:31
Режиссер "Муми-троллей" и "Наруто" Осаму Кобаяси умер в 57 лет 14:26
В Москве выпало рекордное количество осадков 14:18
"Золотая малина": названы худшие фильмы, актеры и актрисы года 14:17
Ушаков объяснил участие Путина в саммите по климату 14:14
В местах остановок военного эшелона можно будет записаться в армию 14:11
В "Артеке" стартовала смена "Салют, Победа!" 14:08
ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку: Все моряки погибли 14:02
Умерла актриса из "Курсантов" Людмила Сичкарева 14:00
Фото: В астраханских степях стартовал ралли-рейд "Золото Кагана" 14:00
Полиция Москвы опровергла данные о массовой драке фанатов 13:52
Земан: Установлена связь торговца оружием Гебрева со взрывами во Врбетице 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 15:33
Рубрика: Спорт

Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ

Текст: Артур Нанян

Названы стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на центральный матч 27-го тура чемпионата России. Начало встречи запланировано на 16.30.

Полиция Москвы опровергла данные о массовой драке фанатов

У хозяев с первых минут выйдут: Александр Максименко, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Айртон, Илья Кутепов, Алекс Крал, Роман Зобнин, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Александр Соболев.

Что касается гостей, то Ивица Олич сделал ставку на следующих футболистов: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Чидера Эджуке, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Саломон Рондон.

В турнирной таблице Премьер-лиги "Спартак" идет на третье месте с 47-ю очками. Впереди только "Локомотив" (52 балла) и "Зенит" (58). ЦСКА же занимает пятую строчку (46 очков).

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

В России предложили упразднить потребительскую корзину
ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку: Все моряки погибли
Президент Армении принял отставку правительства
Земан: К взрывам в Врбетице могло привести неосторожное обращение с боеприпасами
Эксперт рассказал, что будет с зарплатой в нерабочие дни
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов