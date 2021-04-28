Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за изъятие российского флага во время матча за титул чемпионки мира.

Ранее в Польше во время одной из партий матча, в котором встречаются россиянка Тамара Тансыккужина и местная спортсменка Наталья Садовская, представитель организаторов подошел к игровому столу и забрал стоящий на нем флаг РФ. В Федерации шашек России выразили возмущение по поводу произошедшего.

"Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства", - приводит ТАСС слова Решки.

С декабря 2020 года в отношении российских спортсменов действует двухлетний запрет на выступление на международных турнирах под национальными флагом и гимном.