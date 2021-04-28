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28.04.2021 11:43
Рубрика: Спорт

В Федерации шашек России возмутились изъятием флага на матче ЧМ

Текст: Максим Домчев

Руководство Федерации шашек России не оставит без ответа действия организаторов матча за титул чемпионки мира, которые прямо по ходу партии убрали у россиянки Тамары Тансыккужиной национальный флаг. Об этом сообщил вице-президент организации Олег Дашков, выразив от себя возмущение произошедшим.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Инцидент случился в Польше, где Тансыккужина сражается с местной спортсменкой Наталией Садовской. Организаторы объяснили свои действия решением Спортивного арбитражного суда.

"Сейчас в федерации выясняют все обстоятельства и обсуждают, как поступить. Мое личное мнение - это, конечно, возмутительно. А официальная позиция будет позже", - заявил вице-президент федерации Олег Дашков "Чемпионату".

Он добавил, что не следует принимать скоропалительных решений, однако оставить произошедшее без последствий никак нельзя.

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