В Федерации шашек России возмутились изъятием флага на матче ЧМ

Руководство Федерации шашек России не оставит без ответа действия организаторов матча за титул чемпионки мира, которые прямо по ходу партии убрали у россиянки Тамары Тансыккужиной национальный флаг. Об этом сообщил вице-президент организации Олег Дашков, выразив от себя возмущение произошедшим.

Инцидент случился в Польше, где Тансыккужина сражается с местной спортсменкой Наталией Садовской. Организаторы объяснили свои действия решением Спортивного арбитражного суда.

"Сейчас в федерации выясняют все обстоятельства и обсуждают, как поступить. Мое личное мнение - это, конечно, возмутительно. А официальная позиция будет позже", - заявил вице-президент федерации Олег Дашков "Чемпионату".

Он добавил, что не следует принимать скоропалительных решений, однако оставить произошедшее без последствий никак нельзя.