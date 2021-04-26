Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Болонью"

"Аталанта" разгромила на своем поле "Болонью" в матче 33-го тура чемпионата Италии - 5:0. Окончательный счет установил Алексей Миранчук.

Россиянин вышел на поле во втором тайме вместо Ремо Фройлера и отличился спустя 12 минут. Ассистировал Миранчуку защитник Йоаким Мехле. Также у бергамасков забивали Руслан Малиновский, Луис Мурьель, Фройлер и Дуван Сапата.

Для Миранчука этот гол стал шестым за "Аталанту": три мяча он забил в "серии А", два - в розыгрыше Кубка страны, еще один в Лиге чемпионов.

Что касается турнирной таблицы итальянского первенства, то благодаря победе "Аталанта" как минимум на сутки поднялась на второе место. В активе "черно-синих" 68 очков, что на два больше, чем у "Милана" и "Ювентуса". При этом у миланцев есть матч в запасе в гостях против "Лацио". Лидирует же "Интер", набравший 79 очков.