ЦСКА попросил отменить красную карточку Ахметову в игре со "Спартаком"

Футбольный клуб ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Ильзату Ахметову, полученную им в матче 27-го тура против "Спартака". Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорянц. Обращение будет рассмотрено на заседании, которое состоится в среду.

"Поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждем заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию", - сказал Григорьянц "Чемпионату".

Ахметов был удален на 37-й минуте матча за нарушение правил против нападающего "Спартака" Александра Соболева. Арбитру встречи Павлу Кукуяну поступила подсказка от арбитра на VAR Сергея Карасева. После просмотра повтора Кукуян удалил Ахметова с поля.

Матч завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.