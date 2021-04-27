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27.04.2021 18:21
Рубрика: Спорт

На любительских соревнованиях может появиться допинг-контроль

Текст: Владислав Куликов
В этом году вступили в силу новые нормы Всемирного антидопингового кодекса. Помимо прочего они предполагают установление контроля и над спортсменами любителями.
Фото: Сергей Сайко/РГ Фото: Сергей Сайко/РГ
Фото: Сергей Сайко/РГ

О новациях антидопингового законодательства рассказала советник ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ Вероника Логинова в ходе круглого стола "Юрист в сфере спорта", организованного Ассоциацией юристов России и Университетом имени О.Е. Кутафина.

Фото: Ирина Овсянкина
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В частности, по ее словам, в кодекс введены новые категории спортсменов, попадающие под антидопинговый контроль. В том числе: спортсмены-любители. Определение, кто попадает под эту категорию, должна дать Национальная антидопинговая ассоциация. Сегодня проводится масса любительских соревнований, в которых граждане участвуют ради удовольствия. Зачастую для участия в таком соревновании надо внести взнос. Но и ставки за победу в таких турнирах бывают высоки.

За уклонение или отказ от сдачи пробы спортсменам-любителям будут грозить санкции: от предупреждения до двухлетней дисквалификации. Если в крови спортсмена обнаружатся запрещенные вещества - допинг или наркотики - он также будет наказан. В случае, если будет установлена незначительная степень вины спортсмена-любителя, ему будет грозить также от предупреждения до двух лет дисквалификации.

Расширен и собственно список запрещенных в спорте веществ. В нем появляется новая группа субстанций: вещества, вызывающие зависимость. Проще говоря: наркотики.

"Ассоциация юристов России делает особый акцент на темах антидопинговых стандартов, образовательных программ для спортсменов, тренеров, спортивных медиков",- отметила исполняющая обязанности исполнительного директора-руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова. Она подчеркнула, что эти темы будут обязательно обсуждаться на крупнейших мероприятиях, которые пройдут в России в ближайшее время.

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