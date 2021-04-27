Пара Тарасова - Морозов будет готовиться к Олимпиаде у Тутберидзе

Серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях-2018, призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании Евгения Тарасова - Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться и выступать под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

- Спортсмены будут тренироваться в Москве, в "Хрустальном", Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов - "Самбо-70", - говорится в официальном сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что подтверждение того, что Тарасова - Морозов попробуют снова что-то поменять в подготовке, появилось пару дней назад после выхода в эфир программы "Вечерний Ургант". Гостями передачи стал весь тренерский штаб "Хрустального": Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. В зале в качестве зрителей сидели все их знаменитые ученики, в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка Европы Алена Косторная, а также пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Тогда Тутберидзе и завила, что начинает работать в направлении парного катания.

- Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают, - отметила Тутберидзе. - Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались на месте.

Напомним, что Тарасова - Морозов все свои основные медали завоевали под руководством Нины Мозер. В то время они также сотрудничали с многократным чемпионом мира Робином Шелковы (в паре с Аленой Савченко - "РГ"). Свою тренерскую карьеру с Евгенией и Владимиром начал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков (в паре с Татьяной Волосожар - "РГ"). Ребята пытались устроить "перезагрузку", поехав в США к Марине Зуевой. В этом сезоне на лед их выводили Траньков и призер двух чемпионатов Европы в одиночном катании Сергей Воронов.