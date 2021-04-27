Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом

Полузащитник сборной России и французского клуба "Монако" Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Он рассказал о том, что положительный результат дал тест, взятый у футболиста после воскресного матча чемпионата Франции по футболу. В настоящее время игрок находится на карантине.

"Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к ЕВРО", - приводит слова Безуглова Telegram-канал сборной России.

17 апреля стало известно о том, что в "Монако" была выявлена вспышка заболевания коронавирусом.

"Монако" после 34 туров занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего "Лилля" на два очка.