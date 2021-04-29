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29.04.2021 08:48
Рубрика: Спорт

В Омске назовут улицу в честь выигравшего Кубок Гагарина "Авангарда"

Текст: Наталья Граф (Омск)

Одна из омских улиц будет названа в честь хоккейной команды "Авангард", впервые в истории выигравшей Кубок Гагарина.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Омичи радуются победе "Авангарда" в социальных сетях

Жители Омской области ждали этого события 17 лет. И вот свершилось! "Авангард" выиграл шестой матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0.

- Кубок Гагарина в год 70-летия "Авангарда" приедет в Омск. Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал! - сообщил губернатор Омской области на своей странице в Instagram.

В комментариях омичи уже предлагают назвать в честь любимой команды целую площадь - возле нового ледового дворца либо у СКК имени Блинова.

Сегодня "Авангард" должен вернуться в Омск.

- Приезжайте встречать чемпионов в аэропорт! В 19:00 у строительной площадки новой Арены (Лукашевича, 35) будет чествование "ястребов", ждём всех там! -сообщает хоккейный клуб в социальных сетях.

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