В Омске назовут улицу в честь выигравшего Кубок Гагарина "Авангарда"

Одна из омских улиц будет названа в честь хоккейной команды "Авангард", впервые в истории выигравшей Кубок Гагарина.
Жители Омской области ждали этого события 17 лет. И вот свершилось! "Авангард" выиграл шестой матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0.
- Кубок Гагарина в год 70-летия "Авангарда" приедет в Омск. Мы верили в команду и победили! Поздравляю всех, дорогие друзья! Спасибо всем игрокам и всем болельщикам! Благодарю "Авангард" за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал! - сообщил губернатор Омской области на своей странице в Instagram.
В комментариях омичи уже предлагают назвать в честь любимой команды целую площадь - возле нового ледового дворца либо у СКК имени Блинова.
Сегодня "Авангард" должен вернуться в Омск.
- Приезжайте встречать чемпионов в аэропорт! В 19:00 у строительной площадки новой Арены (Лукашевича, 35) будет чествование "ястребов", ждём всех там! -сообщает хоккейный клуб в социальных сетях.
Дорогие болельщики в Омске!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021
Команда прилетает завтра (уже сегодня, 29 апреля) в 18:00 ✈ Приезжайте встречать чемпионов в аэропорт!
В 19:00 у строительной площадки новой Арены (Лукашевича, 35) будет чествование «ястребов», ждём всех там! 🥇 pic.twitter.com/ULViTe1NUO