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28.04.2021 21:23
Рубрика: Спорт

"Авангард" впервые завоевал Кубок Гагарина

Текст: Максим Домчев
Омский "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв в шести матчах финальную серию у ЦСКА. В заключительной встрече омичи выиграли - 1:0.

В среду в Балашихе прошел шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. После пяти предыдущих встреч весьма неожиданно "Авангард" вел 3-2 и шестая игра могла стать последней в сезоне.

А это значило, что ЦСКА было уже некуда отступать. После одноматчевой дисквалификации в состав вернулся форвард ЦСКА Максим Шалунов, который явно горел желанием реабилитироваться в глазах партнеров и болельщиков.

ЦСКА начал матч более активно - армейцы чаще бросали, номинальные хозяева старались свою игру строить от обороны. И этот план сработал - хозяева отвечали своими опасными атаками, одна из которых почти за 30 секунд до первого перерыва воплотилась в гол.

Оливер Каски прокатился за воротами и выдал передачу на Сергея Толчинского, бросок которого оказался неберущимся для Ларса Юханссона после рикошета от клюшки кого-то из армейцев - 1:0. И омичи стали еще на шаг ближе к заветному трофею. А ЦСКА из-за травмы лишился форварда Андрея Светлакова.

Во втором периоде в матче случилось первое удаление - армейцы перестарались при смене и выпустили на лед лишнего игрока. Но воспользоваться этим подарком омичи не сумели. После этого инициатива снова перешла к армейцам, но все их попытки забить пресекались либо вратарем "Авангарда" Шимоном Грубецом, либо его партнерами по команде. Но давление армейцев с каждой минутой только возрастало, но до второго перерыва сравнять счет так и не удалось.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Начало третьего периода также осталось за ЦСКА. Броски по воротам Грубеца посыпались один за другим, а омичи даже и не помышляли об атаке, направив все силы на защиту собственных ворот. Тем не менее хозяева могли поставить крест на надеждах армейцев на пятой минуте, но Александр Хохлачев не сумел переиграть Юханссона. Следом Максим Гончаров попал в стойку ворот ЦСКА, игроки которого явно увлеклись атакой.

За четыре с небольшим минуты до конца основного времени "Авангард" получил два подряд удаления и команда осталась втроем на минуту и 48 секунд. Но омичи выстояли ценой самоотверженной игры стелившихся под броски полевых игроков. В этот момент шансы на спасение у ЦСКА начали стремительно приближаться к нулю. Почти за минуту армейцы сняли вратаря, но забить так и не смогли. Победа "Авангарда", который впервые выиграл Кубок Гагарина.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Этот финал был третьим для омского клуба. В двух предыдущих случаях они уступали московским клубам - "Динамо" и ЦСКА.

Омичи радуются победе "Авангарда" в социальных сетях

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омские болельщики поздравляют друг друга - впервые в истории "Авангард" выиграл Кубок Гагарина.

Несмотря на поздний час на омских улицах слышны восторженные крики - "Авангард - чемпион", а социальные сети буквально разрываются от комментариев. "Авангард" победил ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина

- Омский "Авангард" взял Кубок Гагарина - это лучший подарок мне на совершеннолетие! - пишет омич Эдуард Багамов.

- Браво! Браво! "Авангард" заслужили кубок больше всех, мощно играли все серии плей-офф, ЦСКА слишком слабые и ничего не показали, все периоды бездарно просидели в "автобусе" и падали от малейшего касания, в то время как великий "Авангард" показал качественный хоккей, Кубок у заслуженных обладателей, - считает горожанин Андрей Таров.

- Слезы и радость! Спасибо тебе, "Авангард", за оправданные нервы, спасибо за исполнение мечты! До сих пор не верю в случившееся! - делится переживаниями Никита Ткач.

- Мы ждали этого долгих семнадцать лет, - ликуют сибиряки. - Омские ястребы - лучшие!

Горожане обсуждают, как будут чествовать любимую команду, когда победители вернутся в Омск.

- Болельщики, во-первых, это победа для вас, - отметил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли на награждении.

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