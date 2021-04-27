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27.04.2021 17:14
Рубрика: Спорт

"Спартак" пригласил шахматиста Непомнящего на матч РПЛ против "Химок"

Текст: Максим Домчев
Шахматист Ян Непомнящий. Фото: Татьяна Андреева/РГ Шахматист Ян Непомнящий. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Шахматист Ян Непомнящий. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Футбольный клуб "Спартак" пригласил на домашний матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Химок" победителя турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам Яна Непомнящего.

Фото: Reuters
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В понедельник Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге. Теперь ему предстоит провести матч с обладателем титула чемпиона мира норвежцем Магнусем Карлсеном. Он состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Непомнящий является болельщиком "Спартака". И клуб решил поздравить шахматиста приглашением на игру с "Химками", которая пройдет на домашней арене "красно-белых" в Тушино 10 мая.

"Поздравляем Яна с прекрасным достижением - победой в турнире претендентов и желаем ему удачи в матче за звание чемпиона мира. Мы всегда рады видеть его на нашем стадионе и приглашаем посетить домашний матч с "Химками", - сказал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, чьи слова приводит РИА Новости.

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