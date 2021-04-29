Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с предварительным составом команд на сезон-2021/22. Один из наших лидеров Александр Логинов, который последние годы занимался отдельно от сборной по планам личного тренера, к Олимпиаде будет готовиться в группе под руководством Сергея Башкирова.

Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в одной связке с Логиновым будут работать Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков. В группу Юрия Каминского попали Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин. Под руководством Михаила Шашилова будут тренироваться Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко. Евгения Павлова и Татьяна Акимова подготовку к сезону-2021/22 проведут в группе Евгения Куваева.