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03.05.2021 12:25
Рубрика: Спорт

РФС и РПЛ проведут проверку по жалобе "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По факту заявления "Локомотива" о превышении ограничительных мер в отношении болельщиков клуба в Санкт-Петербурге будет проведена проверка, заявили в Российской премьер-лиге.

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"Локомотив" в понедельник выступил с заявлением по поводу чрезвычайно жестких мер, которые были приняты в отношении болельщиков на матче 28-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге против местного "Зенита". Во втором тайме никого из гостевого сектора не выпускали в подтрибунное помещение, а после матча всех поклонников московского клуба принудительно отправляли на автобусах в центр города.

Также в "Локомотиве" пожаловались на то, что "Зенит" нарушил регламент, предоставив билеты не для 2000 болельщиков (10% от вместимости), а почти на 200 меньше.

В РПЛ отреагировали на это заявление и пообещали провести проверку.

"РПЛ совместно с РФС проведёт проверку по факту заявления ФК "Локомотив" о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

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