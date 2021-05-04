Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Вегас"

Матч против "Вегаса" складывался для "Миннесоты" не слишком удачно. После двух периодов команда уступала 3:5. Но "дикарям" удалось не только отыграться, но и победить. При счете 4:5 свою 24-ю шайбу в сезоне забросил российский форвард Кирилл Капризов, а чуть позже Юнас Бродин принес "Миннесоте" победу - 6:5. На счету Капризова также голевая передача.

"Флорида" в овертайме переиграла "Даллас" - 5:4. Второй гол за "пантер" забил Никита Гусев, а его партнер по команде Григорий Денисенко отметился двумя голевыми передачами.

"Питтсбург" с вернувшимся в строй после травмы Евгением Малкиным был сокрушен "Филадельфией" - 7:2. На счету Малкина голевая передача.

"Колорадо" переиграл "Сан-Хосе" - 5:4. У победителей гол на счету Валерия Ничушкина. В составе "акул" голевую передачу сделал Александр Барабанов.

Гол Никиты Зайцева принес "Оттаве" победу над "Виннипегом" - 2:1.