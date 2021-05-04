Новости

В Красноярском крае 15 рыбаков унесло на отколовшейся льдине 09:34
В МВД рассказали о причинах лишения ранее полученного гражданства РФ 09:21
Туристка погибла при сплаве по алтайской реке 09:19
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Вегас" 09:13
Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за сутки 09:03
Экономист назвал главное условие для обрушения доллара 08:56
Россиян будут уведомлять о назначении федеральной социальной доплаты к пенсии 08:55
Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею 08:46
Украине предрекли потерю аграрного потенциала 08:39
Не менее 15 человек погибли при обрушении моста в метро Мехико 08:12
В Тюмени впервые починили сердечный клапан по японской методике 07:57
В МЧС уточнили информацию о погибших при пожаре в гостинице Москвы 07:46
ВОЗ: На вакцинацию жителей Земли от COVID-19 необходимы 45 млрд долларов 07:25
Байден заявил о невозможности скорого возвращения к сделке с Ираном 07:19
В США пассажирка избила стюардессу American Airlines из-за мусора 07:05
На Аляске стартовали масштабные военные учения 06:54
В пяти регионах России превышен эпидпорог по ОРВИ 06:20
Юрист предупредил дачников о штрафе за одуванчики и ромашку 06:07
Попавшие в Бурятии под лавину туристы не согласовали восхождение 06:07
В Москве три человека погибли при пожаре в гостинице 05:39
Овечкин из-за травмы сыграл всего 39 секунд против "Рейнджерс" 05:16
На Камчатке чиновников пересадили на такси и сэкономили 6 млн рублей 05:12
Россия в полуфинале юниорского ЧМ сыграет с Финляндией 05:00
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники за городом 04:52
Россиянам напомнили о наказании при досрочном погашении кредита 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 09:13
Рубрика: Спорт

Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Вегас"

Текст: Максим Домчев

Матч против "Вегаса" складывался для "Миннесоты" не слишком удачно. После двух периодов команда уступала 3:5. Но "дикарям" удалось не только отыграться, но и победить. При счете 4:5 свою 24-ю шайбу в сезоне забросил российский форвард Кирилл Капризов, а чуть позже Юнас Бродин принес "Миннесоте" победу - 6:5. На счету Капризова также голевая передача.

Фото: AP Photo/Chris Szagola
Овечкин из-за травмы сыграл всего 39 секунд против "Рейнджерс"

"Флорида" в овертайме переиграла "Даллас" - 5:4. Второй гол за "пантер" забил Никита Гусев, а его партнер по команде Григорий Денисенко отметился двумя голевыми передачами.

"Питтсбург" с вернувшимся в строй после травмы Евгением Малкиным был сокрушен "Филадельфией" - 7:2. На счету Малкина голевая передача.

"Колорадо" переиграл "Сан-Хосе" - 5:4. У победителей гол на счету Валерия Ничушкина. В составе "акул" голевую передачу сделал Александр Барабанов.

Гол Никиты Зайцева принес "Оттаве" победу над "Виннипегом" - 2:1.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ