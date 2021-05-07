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07.05.2021 23:33
Рубрика: Спорт

СМИ: Вратарем "Краснодара" Сафоновым заинтересовался клуб из Англии

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

22-летний талантливый вратарь и капитан ФК "Краснодар", кандидат в сборную России Матвей Сафонов попал в сферу интересов "Брайтона" - клуба Английской премьер-лиги.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Источник: ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным

Как сообщает "Чемпионат", середняк АПЛ (на сегодняшний день "Брайтон" занимает 14-е место из 20 команд национального первенства) рассматривают Сафонова как голкипера на перспективу, который в состоянии занять позицию первого номера на долгие годы.

Однако на данный момент англичан якобы смущают два фактора: недавняя травма Матвея, из-за которой он с декабря прошлого года не выходил на поле почти четыре месяца (в том числе пропустил молодежный чемпионат Европы), а также его довольно высокая трансферная стоимость (почти 15 миллионов евро).

По традиции в футбольном клубе "Краснодар" категорически отказываются комментировать любые трансферные слухи. О каких-то переходах своих футболистов в другие команды или покупку новичков "быки" сообщают только после подписания соответствующих контрактов.

Что же касается Сафонова, то уроженец столицы края, воспитанник Академии "Краснодара" уже успел неплохо заявить о себе в Европе несколькими яркими матчами в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где кубанцы впервые в своей истории выступали в групповом турнире. Вместе, кстати, с ее финалистом лондонским "Челси", а также испанской "Севильей" и французским "Ренном". И уже минувшей осенью появились слухи о возможном переходе Матвея в одну из английских команд.

Правда, после серьезного повреждения, полученного Матвеем на последней тренировке в начале декабря как раз перед поездкой "быков" в Англию на заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов с "Челси", разговоры об этом стихли.

Как известно, Сафонов очень долго лечился, а без своего основного вратаря "Краснодар" проиграл не только оба матча 1/16 финала Лиги Европы хорватскому "Динамо", но и полностью провалил весеннюю стадию чемпионата России (в том числе и из-за слабой игры своих голкиперов) и впервые за многие годы остался без еврокубков.

Но как только Матвей вернулся на поле, тогдашний наставник кубанцев Мурад Мусаев сразу сделал его капитаном команды. Пришедший недавно на пост главного тренера "быков" Виктор Ганчаренко ничего в этом отношении менять не стал.

По мнению спортивного портала, если Сафонов решится на переход в коллектив английских "чаек" (прозвище "Брайтона" - эта птица изображена на эмблеме созданного в 1901 году клуба), то за место в основе ему придется поспорить с кандидатом в сборную Испании Робертом Санчесом и опытным австралийцем Мэтью Райаном.

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