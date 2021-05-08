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08.05.2021 11:40
Рубрика: Спорт

Глава УЕФА предложит исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из еврокубков

Текст: Максим Домчев

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин предложит исключить три клуба из еврокубков на два сезона.

Фото: Reuters
В финале Лиги чемпионов сыграют "Манчестер Сити" и "Челси"

Речь идет о "Реале", "Ювентусе" и "Барселоне", которые вошли в число создателей европейской Суперлиги, но до сих пор не объявили о своем выходе из проекта. В пятницу стало известно, что в отношении этих клубов началось дисциплинарное расследование.

По информации COPE, глава УЕФА намерен внести такое предложение после завершения нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. До этого времени у клубов еще есть время для того, чтобы выйти из проекта и попросить УЕФА о снисхождении.

В пятницу девять других участников проекта примирились с УЕФА, отделавшись штрафами и виде добровольных пожертвований в размере 15 млн евро, а также из их доходов от участия в еврокубках будет удержано пять процентов.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Ее учредителями стали "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Позже из-за угроз санкций со стороны ФИФА и УЕФА девять клубов вышли из проекта.

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