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09.05.2021 20:06
Рубрика: Спорт

Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба в США

Текст: Максим Домчев
Российский форвард команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба "Вашингтон Спирит", который выступает в Национальной женской футбольной лиге.
Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters
Александр Овечкин Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters

Овечкин признался, что ему было бы интересно в будущем попробовать себя в роли владельца спортивного клуба после завершения карьеры, а пока считает важным поддержать спортсменок и женский спорт в США и во всем мире.

Фото: AP Photo/Chris Szagola
Овечкин из-за травмы сыграл всего 39 секунд против "Рейнджерс"

"Мне важно оказать поддержку обществу штата Коламбия, в этом городе, - цитирует российского хоккеиста ESPN. - Мы с женой любим вместе ходить смотреть футбол и бейсбол".

На покупку клуба Александра Овечкина, по его собственному признанию, вдохновила мама Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу.

Хоккеист отметил, что хотел бы оказаться в будущем в роли владельца "Вашингтон Кэпиталз" Тэда Леонсиса. "Да, с удовольствием оказался бы на его месте, - признался россиянин. - Но пока я все еще сконцентрирован на хоккее. Хочется поиграть еще пару лет, а там посмотрим".

А пока он намерен внимательно следить за игрой "Спирит". "Если у меня будет свободное время, то я с удовольствием посещу тренировки и игры. С нетерпением жду встречи с игроками. Думаю, что это круто, поддержать женский футбол", - сказал Овечкин.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в большинстве

По словам россиянина, футбол очень любит его отец, который играл за "Динамо", но завершил карьеру после травмы. "У меня есть друзья среди футболистов сборной России. Да я и сам летом люблю погонять мяч с друзьями. Мне даже кажется, что я хорошо играю, но, вероятно, это не так", - поделился он.

Овечкин проводит в НХЛ уже 16-й сезон. На его счету 730 шайб, и по этому показателю он занимает шестое место в истории лиги.

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