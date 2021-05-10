Заявка сборной России на Евро-2020 станет известна после сбора в Австрии

Состав сборной России по футболу на чемпионат Европы определится после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

⚡ Во вторник, 11 мая, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назовёт список игроков, которые будут вызваны для подготовки к ЕВРО. Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Австрии с 22 по 31 мая. — Сборная России (@TeamRussia) May 10, 2021

Во вторник главный тренер российской сборной Станислав Черчесов огласит список игроков, вызванных для подготовки к Евро. Ранее в УЕФА отметили, что составы участников турнира принимаются до 1 июня.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Наши футболисты на групповом этапе сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и датчанами (21 июня). Первые два матча состоятся в Санкт-Петербурге.

Тем временем

Сегодня была представлена судейская форма, в которой рефери будут работать на матчах Евро-2020. В новых футболках сохранены традиционные цвета, выбранные арбитрами: черный, неоново-желтый, неоново-синий и неоново-розовый. Они характеризуются тисненым принтом на лицевой стороне с изображением карты Европы, на которой стираются границы и барьеры, чтобы передать ощущение общности. Напомним, что на Евро будет работать одна российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.