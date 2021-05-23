Новости

Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части РФ до конца мая 00:52
В Израиле с 1 июня отменят большую часть коронавирусных ограничений 00:32
"Аталанта" с Миранчуком попала в Лигу чемпионов 23.05.2021
Сборная Канады крупно проиграла США на чемпионате мира по хоккею 23.05.2021
Число заболевших "черной плесенью" в Индии приблизилось к 9000 человек 23.05.2021
На Урале пассажирский самолет прервал полет из-за столкновения с птицей 23.05.2021
Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи 23.05.2021
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован на 27 мая 23.05.2021
Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс 23.05.2021
В горах КБР гид тургруппы скончался от сердечного приступа 23.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 23.05.2021
Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 23.05.2021
Путин начнет совещания по оборонной тематике 25 мая 23.05.2021
Миллиарды цикад выползли из-под земли в США после 17 лет спячки 23.05.2021
Любимый самолет Трампа вернут в строй 23.05.2021
Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики 23.05.2021
В ЕР заявили о высоком конкурсе на праймериз к думским выборам 23.05.2021
Истребитель МиГ-29 сопровождал самолет с бывшим редактором Nexta 23.05.2021
В Луцке спасают пассажиров с застрявшего колеса обозрения 23.05.2021
Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей 23.05.2021
Британцам ограничили въезд в Германию 23.05.2021
Число жертв обрушения кабины фуникулера в Италии возросло до 12 человек 23.05.2021
В Петербурге таксиста задержали по подозрению в убийстве 23.05.2021
Пять человек погибли при извержении вулкана в Демократической республике Конго 23.05.2021
Обвиненный в педофилии Спейси сыграет следователя по делу о педофилии 23.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
23.05.2021 23:58
Рубрика: Спорт

"Аталанта" с Миранчуком попала в Лигу чемпионов

Текст: Артур Нанян

Завершился сезон в итальянской серии "А". По итогам последнего тура определились все команды, которые представят эту страну в Лиге чемпионов.

Фото: CESAR MANSO / AFP
"Атлетико" стал чемпионом Испании

"Золото" первенства досрочно завоевал миланский "Интер", а вот за места в главном еврокубковом турнире шла ожесточенная борьба. "Аталанта", "Милан", "Ювентус", "Наполи" - эти четыре клуба до последних минут сезона бились за попадание в Лигу чемпионов.

Несмотря на поражение от "Милана" (0:2), "Аталанта" с Алексеем Миранчуком добились своего: "черно-синие" вышли в Лигу чемпионов. При этом, если бы в параллельной встрече "Наполи" одолел дома "Верону", Миранчук и его партнеры финишировали бы пятыми. Но неаполитанцы неожиданно потеряли очки (1:1).

"Милан" же, обыграв "Аталанту", завершил сезон на втором месте. Наконец, вышел в Лигу чемпионов "Ювентус", разгромивший на выезде "Болонью" (4:1) без Криштиану Роналду. К слову, португалец впервые за три сезона в серии А стал лучшим бомбардиром турнира: он забил 29 мячей в 33 встречах.

Тем временем

Впервые с 2011 года и в третий раз в истории чемпионом Франции стал "Лилль". В последнем туре "бульдоги" обыграли на выезде "Анже" (2:1) и завершили сезон на первом месте. Вторая строчка досталась "ПСЖ", а третьим стал "Монако" с Александром Головиным. Накануне вечером монегаски сыграли вничью в гостях с "Лансом" (0:0), россиянин провел на поле все 90 минут.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты