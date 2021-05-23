"Аталанта" с Миранчуком попала в Лигу чемпионов

Завершился сезон в итальянской серии "А". По итогам последнего тура определились все команды, которые представят эту страну в Лиге чемпионов.

"Золото" первенства досрочно завоевал миланский "Интер", а вот за места в главном еврокубковом турнире шла ожесточенная борьба. "Аталанта", "Милан", "Ювентус", "Наполи" - эти четыре клуба до последних минут сезона бились за попадание в Лигу чемпионов.

Несмотря на поражение от "Милана" (0:2), "Аталанта" с Алексеем Миранчуком добились своего: "черно-синие" вышли в Лигу чемпионов. При этом, если бы в параллельной встрече "Наполи" одолел дома "Верону", Миранчук и его партнеры финишировали бы пятыми. Но неаполитанцы неожиданно потеряли очки (1:1).

"Милан" же, обыграв "Аталанту", завершил сезон на втором месте. Наконец, вышел в Лигу чемпионов "Ювентус", разгромивший на выезде "Болонью" (4:1) без Криштиану Роналду. К слову, португалец впервые за три сезона в серии А стал лучшим бомбардиром турнира: он забил 29 мячей в 33 встречах.

Тем временем

Впервые с 2011 года и в третий раз в истории чемпионом Франции стал "Лилль". В последнем туре "бульдоги" обыграли на выезде "Анже" (2:1) и завершили сезон на первом месте. Вторая строчка досталась "ПСЖ", а третьим стал "Монако" с Александром Головиным. Накануне вечером монегаски сыграли вничью в гостях с "Лансом" (0:0), россиянин провел на поле все 90 минут.