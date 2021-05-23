Сборная Беларуси сенсационно обыграла шведов на ЧМ по хоккею

Сборная Беларуси нанесла шведской сборной второе поражение на чемпионате мира-2021 по хоккею - 1:0.

Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Герман Нестеров, ассистировали которому Михаил Стефанович и Станислав Лопачук. В концовке встречи скандинавы создали несколько моментов у ворот соперника, но своего так и не добились.

В стартовом поединке турнира Швеция уступила соседям датчанам со счетом 3:4. Беларусь также начала соревнования с поражения: команда Михаила Захарова проиграла словакам (2:5).

Напомним, что шведы и белорусы выступают в группе "А", в которой играет также Россия. В активе подопечных Валерия Брагина шесть очков. Столько же набрали словаки, которые вместе с нашей сборной делят лидерство в группе. К слову, в понедельник в 16:15 по московскому времени россияне встретятся как раз со Словакией.