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25.05.2021 12:42
Рубрика: Спорт

ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира

Текст: Максим Домчев

Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с официальным заявлением из-за ситуации с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

Рижская дума рассмотрит инцидент с заменой флага Беларуси на ЧМ по хоккею

Поступок мэра Риги Мартиньша Стакиса, заменившего государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, вызвала бурную реакцию со стороны Международной федерации хоккея.

ИИХФ официально заявила о том, что она аполитична, и потребовала не связывать ее с политическими заявлениями и действиями местных властей в отношении Беларуси.

В ИИХФ намерены сохранить флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира. "ИИХФ не согласна с действиями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею в качестве политического послания" - говорится в заявлении организации.

В ИИХФ подчеркнули, что обратились к мэру Риги с требованием снять флаг федерации там, где власти повесили бело-красно-белый флаг, поскольку она никак не ассоциируется с политикой. Также в ИИХФ выразили надежду, что мэрия Риги изменит свое решение и вернет флаг Беларуси.

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель неоднократно заявлял, что вмешательство политики в спорт недопустимо.

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