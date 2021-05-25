ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с официальным заявлением из-за ситуации с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

Поступок мэра Риги Мартиньша Стакиса, заменившего государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, вызвала бурную реакцию со стороны Международной федерации хоккея.

ИИХФ официально заявила о том, что она аполитична, и потребовала не связывать ее с политическими заявлениями и действиями местных властей в отношении Беларуси.

В ИИХФ намерены сохранить флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира. "ИИХФ не согласна с действиями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею в качестве политического послания" - говорится в заявлении организации.

В ИИХФ подчеркнули, что обратились к мэру Риги с требованием снять флаг федерации там, где власти повесили бело-красно-белый флаг, поскольку она никак не ассоциируется с политикой. Также в ИИХФ выразили надежду, что мэрия Риги изменит свое решение и вернет флаг Беларуси.

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель неоднократно заявлял, что вмешательство политики в спорт недопустимо.