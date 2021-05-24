Глава ИИХФ назвал неприемлемым шагом замену флагов Беларуси

В руководстве Международной федерации хоккея отреагировали на замену флага Беларуси.

Глава организации Рене Фазель назвал "недопустимым" замену флага Беларуси, как одного из участников чемпионата мира, на одной из центральных улиц в Риге на бело-красно-белую символику.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - сказал Фазель ТАСС.

Ранее Рене Фазель неоднократно заявлял о том, что спорт должен быть вне политики.