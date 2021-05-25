"Кленовые листья" впервые проиграли два стартовых матча на чемпионате мира

Сборные Канады, Швеции и Чехии в первых шести матчах чемпионата мира-2021 набрали ноль очков. На данный момент это главная сенсация турнира, который стартовал в Риге на прошлой неделе.

Среди покорителей хоккейных голиафов сборная Латвии. Канадцы впервые в своей истории умудрились уступить им - 0:2. Шведы опять же впервые не справились с датчанами - 3:4 и - впервые в истории чемпионатов мира - с белорусами. Велик соблазн заключить, что средний уровень хоккея растет, и отчасти это так. Но все же главная причина сенсаций, пожалуй, в невысоком среднем уровне непосредственно ЧМ-2021. Возьмем тех же канадцев. По букмекерским раскладам "кленовые листья" изначально считались фаворитами ЧМ-2021, даже несмотря на то, что привезли далеко не самый сильный состав. Связано это главным образом с тем, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился почти в канун чемпионата мира, продолжаются матчи плей-офф, плюс многих игроков клубы не отпустили после непростого сезона по медицинским причинам. Впрочем, это не значит, что Канада привезла совсем уж случайных людей. У родоначальников хоккея сильный вратарский дуэт даже по меркам НХЛ, талантливые защитники, интересные нападающие. В нынешнем составе у канадцев вообще много талантливой молодежи: восемь человек сыграли на трех последних молодежных чемпионатах мира, кроме того, заявлен фаворит ближайшего драфта НХЛ Оуэн Пауэр. Заправляет командой Жерар Галлан, который совсем недавно сенсационно выводил "Вегас" в финал Кубка Стэнли.

Надо понимать, что практически в любом составе "кленовые листья" испытывают проблемы на старте почти каждого чемпионата мира. Набор проблем от года к году не меняется: несыгранность, привыкание к европейским размерам площадки. Но в этот раз канадцы переплюнули самих себя. Уступив еще и американцам (у которых, кстати, состав еще бедовее, чем у соседей) - 1:5, канадцы впервые дважды проиграли на старте чемпионата мира.

В случае неудачи с крепкими немцами во вчерашнем матче, завершившемся после подписания этого номера "РГ" в печать, положение Канады в группе "В" могло оказаться действительно тревожным. А ведь ей еще играть с Финляндией.

Сборные Канады, Швеции и Чехии в первых шести матчах ЧМ-2021 на троих набрали ноль очков

Поставщик сенсаций номер два - сборная Швеции. Вот уж в чьей стабильности не приходилось сомневаться независимо от состава. А по итогу имеем два исторических поражения. Да, "тре крунур" тоже катастрофически не хватает подмоги из-за океана, а тем энхаэловцам, что все-таки приехали в сборную, уже крепко досталось от специалистов на родине.

"Не думаю, что эти ребята из НХЛ показали положительный пример того, как нужно биться друг за друга и работать, чтобы побеждать в равных матчах. Похоже, они просто хотели поиграть в хоккей, и это плохой сигнал", - высказался, к примеру, шведский тренер Роджер Реннберг.

Ситуация у скандинавов даже еще более щекотливая, нежели у Канады. Ведь впереди игры со Швейцарией, Чехией и Россией.

Впрочем, даже наличие качественных игроков из-за океана еще ничего не гарантирует. Чехи получили очень неплохой десант энхаэловцев, а уже проиграли два матча. Но справедливости ради, соперники у чехов были серьезные - наши и швейцарцы.

На фоне буксующих фаворитов балом правят пока другие. Например, Казахстан, который сначала обыграл Латвию (3:2), а потом, по буллитам, Финляндию - (2:1 Б). И это тоже из списка "впервые в истории".

Слабый игровой уровень ЧМ-2021 самым прямым образом соответствует унылой атмосфере турнира: по телекартинке чувство хоккейного праздника поймать очень трудно. Не исключено, что ситуация улучшится, когда на трибуны все-таки пустят болельщиков. Ощущение неудовлетворенности добавляют такие немаловажные детали, как качество льда. Это главным образом относится к Олимпийскому спортивному центру, где проводят свои игры команды группы "А", в которой выступают и наши. Как известно, эту площадку готовили в форс-мажорном режиме после того, как ЧМ-2021 был перенесен из Беларуси целиком в Латвию. Судя по тому, как регулярно игроки падают на ровном месте, все проблемы решить не удалось.

Между тем наша сборная накануне провела в Риге третий матч на турнире против словаков. Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать. А завтра мы сыграем с датчанами. Возможно, это последние матчи российской команды в ее нынешнем составе. В ближайшее время главный тренер сборной Валерий Брагин ждет солидное подкрепление из-за океана: свое согласие на участие в ЧМ-2021 дали защитник и вратарь "Вашингтона" Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, а также форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, клубы которых уже вылетели из плей-офф НХЛ.

Ждали мы и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, но из-за многочисленных повреждений, полученных по ходу сезона, хоккеист принял решение посвятить время восстановлению.

Где будем смотреть

26 мая, среда "Матч ТВ"

16.15. Россия - Дания. Прямая трансляция

Чемпионат мира по хоккею: главные новости, интервью, онлайн-трансляции на сайте.