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25.05.2021 00:09
Рубрика: Спорт

Шайбой не вышли

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира в Латвии
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)
Отечественная хоккейная сборная успешно стартовала на мировом чемпионате в Латвии. Напомним, что подопечные Валерия Брагина сначала разобрались с чехами - 4:3, а затем без труда одолели команду Великобритании - 7:1. Очередным соперником "Красной машины" были словаки.
Парад сенсаций на чемпионате мира продолжается: Словакия обыграла сборную России — 3:1. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС Парад сенсаций на чемпионате мира продолжается: Словакия обыграла сборную России — 3:1. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Парад сенсаций на чемпионате мира продолжается: Словакия обыграла сборную России — 3:1. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Перед матчем прогнозы специалистов были благоприятными - ну как может соперничать с нами команда, в составе которой лишь три игрока из Северной Америки - Роберт Лантоши ("Провиденс Брюинс"), Адам Гуска ("Хартфорд Вулфпек") и Мариан Студенич ("Нью-Джерси Девилз"). Даже букмекеры не принимали в расчет тот факт, что словаки в стартовом матче турнира обыграли Беларусь (5:2), а во втором - Великобританию (2:1).

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею

Стоит также вспомнить, что в последний раз команды России и Словакии встречались между собой на мировом первенстве в 2018 году. На групповом этапе Россия одержала победу - 4:0. Ну а проигрывали мы совсем давно - в 2004 году на чемпионате мира в Остраве - 0:2. Не знаю, повлиял ли на настрой наших игроков ход турнира, на котором канадцы и шведы с финнами уступают ниже себя классом, но в действиях команды вчера не было видно огонька.

Первый период прошел в равной игре и завершился без взятия ворот. А вот во второй двадцатиминутке словаки прибавили оборотов, и в результате Милош Келемен открыл счет. Лидировали словаки недолго: буквально через 20 секунд Павол Скалицки, хорошо известный по выступлениям за "Слован", нарушил правила, и на реализацию численного преимущества россиянам потребовалось менее минуты - шайбу в ворота переправил Александр Барабанов - 1:1. В третьем периоде спецбригада реализации большинства сборной Словакии продемонстрировала аналогичный результат после удаления Максима Шалунова. За оставшиеся до окончания третьего периода семь неполных минут у россиян особенных шансов сравнять счет почти и не было, а замена Александра Самонова на шестого полевого игрока привела к голу в пустые ворота. В итоге - 1:3 и первое поражение нашей команды на мировом первенстве.

Голкипер словаков Юлиус Гудачек не скрывал радости и в эфире канала "Матч ТВ" прокомментировал историческую победу своей сборной:

- Мы провели фантастический матч. У нас команда очень молодая, играют парни 17-19 лет. Важно, что при игре в большинстве мы не отдавали инициативу российской сборной. Почему тут так часто происходят сенсации? Возможно, из-за отсутствия болельщиков. У слабых команд побольше эмоций. Также у шведов и финнов нет игроков из НХЛ, а у Казахстана и Латвии их много из КХЛ. Это очень интересный и совершенно непредсказуемый чемпионат.

В свою очередь, наставник россиян Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции был откровенен с журналистами.

Владислав Каменев сказал в интервью, что вышли расхлябанные. Не получилось настроить команду?

Валерий Брагин: Правда в этом есть. Знаем теперь, как работать в этом плане. Противник только за счет хорошей самоотдачи выиграл. Это для нас хороший урок, теперь мы знаем, что без полной самоотдачи никого на этом турнире не обыграть.

Зачем вам девять защитников?

Валерий Брагин: У нас пока ничего с заявкой неясно, будем думать.

У Шалунова были нелепые удаления в финале Кубка Гагарина и в этом матче его удаление привело к поражению команды. Разговаривали с ним по поводу дисциплины?

Валерий Брагин: Беседы с каждым игроком ведутся, чтобы убирать все отрицательные стороны, играть за счет своих хороших качеств. Так случилось, надо посмотреть, удаление там или судья так посчитал. Удаляться в концовках, конечно, не надо.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Максим как лучший снайпер Кубка Гагарина так пока и не отличился голами за три матча на чемпионате мира. В этом плане претензий нет?

Валерий Брагин: Непростой вопрос. Мы надеемся, что в дальнейшем он будет играть за счет своих хороших качеств и забивать голы.

Когда ждать прибавления из НХЛ в лице Тарасенко, Самсонова и Орлова?

Валерий Брагин: Когда они прилетят, будет карантин, сейчас сложно сказать. Если завтра, то концовку предварительного этапа смогут сыграть, если нет - то плей-офф.

Когда заявка будет заполнена, оставшиеся за ее пределами хоккеисты улетят домой или продолжат болеть за партнеров?

Валерий Брагин: Думаю, все будут здесь, это выбор личного характера. Думаю, все останутся и будут переживать.

Как оцените игру Самонова и Бочарова? Как шла дискуссия по приглашению Самсонова?

Валерий Брагин: У него огромное желание играть за сборную. Когда приедет, тренер по вратарям посмотрит на его состояние. Что касается Самонова - хорошая игра.

В последний раз на чемпионатах мира наша команда проигрывала словакам в далеком 2004 году 

Напомним, россияне потерпели первое поражение на турнире и с шестью очками занимают второе место в таблице группы А. Сборная Словакии лидирует с девятью очками.

Следующий матч команда Валерия Брагина проведет с Данией 26 мая.

Тем временем

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет принять участия в турнире из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ.

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