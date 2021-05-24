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24.05.2021 18:41
Рубрика: Спорт

Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, проходящем в Латвии. Команда Валерия Брагина уступила сборной Словакии - 1:3.

После двух туров обе команды набрали по шесть очков, выиграв оба стартовых поединка. Тренерский штаб российской команды снова доверил место в воротах Александру Самонову, а в линии атаки вместо Михаила Григоренко в состав попал Евгений Тимкин.

Фото: David Zalubowski/AP Photo
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С утра стало известно о том, что выбывший из плей-офф Кубка Стэнли Александр Овечкин из-за целого ряда проблем со здоровьем не сможет помочь команде. Однако десант из-за океана все же прибудет в лице голкипера Ильи Самсонова, защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко.

В матче со словаками российская команда не смогла быстро открыть счет - первый период завершился со счетом 0:0.

В середине встречи Словакия повела в счете после броска Милоша Клемана. Но спустя минуту с небольшим Александр Барабанов реализовал удаление соперника. Увы, в заключительной 20-минутке дисциплина подвела россиян. Удаление Максима Шалунова воплотил в гол Мартин Гернат. А когда российская команда заменила Самонова на шестого полевого игрока, Марек Дялога установил окончательный результат.

В среду россияне сыграют со сборной Дании.

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