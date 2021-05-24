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24.05.2021 09:19
Рубрика: Спорт

Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не поможет сборной России на проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Минувшей ночью из борьбы за Кубок Стэнли выбыли "Вашингтон" и "Сент-Луис", уступившие "Бостону" и "Колорадо" соответственно.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Однако Овечкин не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Его партнеры по команде голкипер Илья Самсонов и Дмитрий Орлов готовы прибыть в Ригу.

"ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию", - говорится в сообщении федерации.

Дал согласие на выступление за сборную и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Тренерский штаб ожидает игрока в расположении команды.

Чемпионат мира в Латвии стартовал 21 мая и продлится до 6 июня.

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