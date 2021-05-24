Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Минувшей ночью из борьбы за Кубок Стэнли выбыли "Вашингтон" и "Сент-Луис", уступившие "Бостону" и "Колорадо" соответственно.

Однако Овечкин не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ. Его партнеры по команде голкипер Илья Самсонов и Дмитрий Орлов готовы прибыть в Ригу.

"ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию", - говорится в сообщении федерации.

Дал согласие на выступление за сборную и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Тренерский штаб ожидает игрока в расположении команды.

Чемпионат мира в Латвии стартовал 21 мая и продлится до 6 июня.