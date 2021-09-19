Боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем участии в выборах президента Филиппин

Филиппинец Мэнни Пакьяо, один из самых величайших боксеров всех времен и единственный обладатель титулов чемпиона мира в восьми различных весовых категориях, заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Филиппин в следующем году. Конституция запрещает нынешнему президенту страны Родриго Дутерте баллотироваться на второй шестилетний срок в качестве главы государства.

Пакьяо принял предложение своих политических союзников во время национального собрания влиятельной фракции, которую он возглавляет в правящей партии НДП-Лабан, через несколько дней после того, как другая фракция в этой партии выдвинула своим кандидатом в президенты давнего помощника Дутерте, сенатора Кристофера Го, отмечает NBC News. Эта фракция также выдвинула Дутерте на пост вице-президента. Критики данного решения назвали его "циничной уловкой главы государства с целью удержания власти". При этом Го в воскресенье снял свою кандидатуру, а раскол между фракциями Пакьяо и Дутерте только усилился. "Я боец, и я всегда буду бойцом на ринге и за его пределами, - сказал 42-летний Пакьяо, который является членом сената Филиппин, в своем выступлении. - Я принимаю предложение стать кандидатом в президенты Республики Филиппины".

В итоге фракция Пакьяо не выразила поддержки кандидатуре Дутерте на пост вице-президента. В июле Пакьяо был избран лидером влиятельной фракции НДП-Лавана. Легендарный боксер, заработавший десятки миллионов долларов в качестве гонораров от поединков, которые транслировались по всему миру, еще недавно считался ближайшим союзником Дутерте. Его "крестовый поход" в борьбе с коррупцией, отмечают эксперты, начался после того, как филиппинский сенат начал расследование предполагаемого завышения цен на медицинские средства и оборудование, закупленные в рамках правительственной программы реагирования на пандемию.

Дутерте призвал Пакьяо назвать коррумпированные правительственные учреждения, чтобы доказать, что боксер не просто занимался "пиар-заявлениями" в ​​преддверии выборов. Пакьяо ответил предупреждением о тюремном заключении для коррумпированных правительственных чиновников: "Ваше время вышло". При этом Пакьяо, боксер с 26-летней профессиональной карьерой, несмотря на свою популярность, уступает другим политическим лидерам страны в опросах общественного мнения, которые неизменно возглавляет дочь Дутерте, Сара Дутерте-Карпио.