Новости

В Минцифры заявили о готовности масштабировать систему ДЭГ на всю страну 21:50
Ревенко: "Единая Россия" одерживает убедительную победу 21:49
Боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем участии в выборах президента Филиппин 21:45
Памфилова просит Зюганова разобраться с "информатакой" КПРФ на избиркомы 21:28
Климов: Зарубежным оппонентам не удалось превратить наши выборы в цирк 21:12
Итоговая явка на онлайн-голосование в регионах ЦФО превысила 90% 21:09
Политолог Костин: ДЭГ решил задачу привлечения к голосованию лояльного электората 21:01
В Калининградской области закрылись последние избирательные участки России 21:00
Итоговая явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 96% 20:48
В Техасе разбился военный учебно-тренировочный самолет 20:38
Глава СПЧ проголосовал онлайн и высоко оценил систему дистанционного голосования 20:32
Гол Роналду помог "МЮ" обыграть "Вест Хэм" в чемпионате Англии 20:31
В результате извержения вулкана на Канарских островах никто не пострадал 20:20
ЦИК: Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения за выборами 19:54
Кардиолог перечислила факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 19:48
В МВД заявили о сокращении в 1,5 раза дел из-за нарушений на выборах 19:43
В ЦИК сообщили о 12 случаях вбросов бюллетеней на выборах 19:38
Смоленский губернатор проголосовал на дому из-за травмы ноги 19:24
Москалькова выступила за расширение географии онлайн-голосования 19:22
На Кубе проходит голосование на выборах в Госдуму 19:00
Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо 18:42
Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе 18:31
Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее 18:19
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус 18:10
Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 21:45
Рубрика: В мире

Боксер Мэнни Пакьяо заявил о своем участии в выборах президента Филиппин

Текст: Максим Макарычев
Фото: Jeoffrey Maitem/Getty Images Фото: Jeoffrey Maitem/Getty Images
Фото: Jeoffrey Maitem/Getty Images

Филиппинец Мэнни Пакьяо, один из самых величайших боксеров всех времен и единственный обладатель титулов чемпиона мира в восьми различных весовых категориях, заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Филиппин в следующем году. Конституция запрещает нынешнему президенту страны Родриго Дутерте баллотироваться на второй шестилетний срок в качестве главы государства.

Фото: Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Мэнни Пакьяо не смог вернуть титул суперчемпиона WBA, уступив Угасу

Пакьяо принял предложение своих политических союзников во время национального собрания влиятельной фракции, которую он возглавляет в правящей партии НДП-Лабан, через несколько дней после того, как другая фракция в этой партии выдвинула своим кандидатом в президенты давнего помощника Дутерте, сенатора Кристофера Го, отмечает NBC News. Эта фракция также выдвинула Дутерте на пост вице-президента. Критики данного решения назвали его "циничной уловкой главы государства с целью удержания власти". При этом Го в воскресенье снял свою кандидатуру, а раскол между фракциями Пакьяо и Дутерте только усилился. "Я боец, и я всегда буду бойцом на ринге и за его пределами, - сказал 42-летний Пакьяо, который является членом сената Филиппин, в своем выступлении. - Я принимаю предложение стать кандидатом в президенты Республики Филиппины".

В итоге фракция Пакьяо не выразила поддержки кандидатуре Дутерте на пост вице-президента. В июле Пакьяо был избран лидером влиятельной фракции НДП-Лавана. Легендарный боксер, заработавший десятки миллионов долларов в качестве гонораров от поединков, которые транслировались по всему миру, еще недавно считался ближайшим союзником Дутерте. Его "крестовый поход" в борьбе с коррупцией, отмечают эксперты, начался после того, как филиппинский сенат начал расследование предполагаемого завышения цен на медицинские средства и оборудование, закупленные в рамках правительственной программы реагирования на пандемию.

Дутерте призвал Пакьяо назвать коррумпированные правительственные учреждения, чтобы доказать, что боксер не просто занимался "пиар-заявлениями" в ​​преддверии выборов. Пакьяо ответил предупреждением о тюремном заключении для коррумпированных правительственных чиновников: "Ваше время вышло". При этом Пакьяо, боксер с 26-летней профессиональной карьерой, несмотря на свою популярность, уступает другим политическим лидерам страны в опросах общественного мнения, которые неизменно возглавляет дочь Дутерте, Сара Дутерте-Карпио.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Спорт Бокс