Месси не пожал руку главному тренеру "ПСЖ" после замены

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отказался пожимать руку главному тренеру "ПСЖ" Маурисио Почеттино.

В матче шестого тура чемпионата Франции по футболу "ПСЖ" на своем поле принимал "Лион".

Несмотря на обилие звезд в составе, игра парижан пока не слишком впечатляет. В этой встрече гости открыли счет в начале второго тайма.

Отличился Лукас Пакета. Но вскоре Неймар сумел сравнять счет.

На 76-й минуте встречи наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино решил заменить Лионеля Месси.

Аргентинцу это не слишком понравилось и уходя с поля он не пожал руку главному тренеру. Этот момент попал в трансляцию матча.

Но в концовке "ПСЖ" все же сумел одержать шестую подряд победу в сезоне. Автором победного мяча стал Мауро Икарди, который незадолго до этого вышел на замену.