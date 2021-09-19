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19.09.2021 20:31
Рубрика: Спорт

Гол Роналду помог "МЮ" обыграть "Вест Хэм" в чемпионате Англии

Текст: Артур Нанян
Фото: Ian Walton/AP Фото: Ian Walton/AP
Фото: Ian Walton/AP

"Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Вест Хэм" в матче пятого тура чемпионата Англии - 2:1. Решающий мяч манкуниацы забили на 89-й минуте усилиями Джесси Лингарда.

Фото: Reuters
Роналду отличился в матче против "Янг Бойз" и установил очередной рекорд

Ну а первый мяч за "МЮ" провел Криштиану Роналду, который после возвращения в клуб, не уходит с поля без голов: в трех встречах португалец отличился четыре раза. У "Вест Хэма" забил Мохамед Саид Бенрахма.

Уже в компенсированное время лондонцы могли сравнять счет: арбитр назначил пенальти в ворота гостей. К "точке" подошел Марк Ноубл, но Давид Де Хеа справился с ударом ветерана "Вест Хэма".

Еще в одной воскресной встрече "Челси" разгромил в столичном дерби "Тоттенхэм" со счетом 3:0. После пяти туров сразу у трех команд - "Ливерпуля", "Челси" и "МЮ" - в активе по 13 набранных очков.

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