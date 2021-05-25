Великобритания набрала первое в истории очко на чемпионате мира по хоккею

Следующий соперник сборной России на чемпионате мира по хоккею - команда Дании - лишь в овертайме одолела Великобританию - 3:2.

Британцы открыли счет уже на третьей минуте встречи усилиями Бена О'Коннора. Однако удержать преимущество им не удалось - еще до перерыва Юлиан Якобсен и Никлас Йенсен вывели датчан вперед.

Такой счет вполне устраивал Данию, однако британцам удалось отыграться на 57-й минуте встречи. Героем эпизода стал Майк Хэммонд.

И все же в овертайме датчане вырвали победу благодаря голу Маркуса Лауридсен. Уже в среду Данию ждет встреча с командой России.

Великобритания набрала первое очко в высшем дивизионе мирового хоккея, отправив на последнее место в группе шведов.

В другой восьмерке команда США одержала вторую победу на турнире, переиграв Казахстан 3:0.