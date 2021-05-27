Голкипер "Флориды" Бобровский сыграет за сборную России на чемпионате мира

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский принял решение сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею. 29 мая игрок прибудет в Латвию, сообщили "РГ" в пресс-службе ФХР.

Игроку предстоит карантин, и после прибытия он сможет сыграть только через 7 дней.

Минувшей ночью "Флорида" проиграла в шестом матче серии "Тампе-Бэй" и выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.

Для Бобровского нынешний сезон в НХЛ сложился не слишком удачно. Он принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в которых одержал 19 побед, в среднем за матч пропуская 2,91 шайбы при коэффициенте надежности 90,6%.

В плей-офф он принял участие всего в трех играх, одержал одну победу, пропуская в среднем за матч 5,33 шайбы при надежности 84,1 процента.