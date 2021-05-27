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27.05.2021 22:59
Рубрика: Спорт

Сборная Чехии одержала на ЧМ по хоккею волевую победу над шведами

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная Чехии только на седьмой игровой день вошла в первую четверку команд, претендующих на выход в плей-офф турнира. Это произошло после того, как подопечные Филипа Пешана одержали волевую победу над шведами.
Фото: Roman Koksarov/AP Фото: Roman Koksarov/AP
Фото: Roman Koksarov/AP

"Тре крунур", которые в предыдущей своей игре разгромили Швейцарию, словно по инерции ударно начали встречу и в первом периоде забросили сопернику две шайбы. Сначала отличился Андреас Вингерли, а затем Рикард Раккель. Однако этого для победы оказалось недостаточно. В заключительной 20-минутке чехам удалось сделать четыре точных броска. Голы на счету Якуба Враны, Яна Коваржа, Лукаша Клока и Якуба Флека, поразившего в концовке пустые ворота.

Таким образом сборная Чехии набрала 5 очков после четырех матчей и поднялась на 4-е место в группе, в которой выступают и россияне. Шведы с 3 баллами остаются на последней строчке, но шансы на продолжение борьбы еще не потеряли.

Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России
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