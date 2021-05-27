Сборная Чехии одержала на ЧМ по хоккею волевую победу над шведами

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная Чехии только на седьмой игровой день вошла в первую четверку команд, претендующих на выход в плей-офф турнира. Это произошло после того, как подопечные Филипа Пешана одержали волевую победу над шведами.

Фото: Roman Koksarov/AP