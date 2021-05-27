Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России

Сборная Швейцарии разгромила команду Словакии - 8:1 и вышла на первое место в группе, в которой играет сборная России.

Словаки в группе А после четырех туров занимали первую строчку. В свою очередь швейцарцы перед этим матчем были разгромлены шведами, и не верилось, что команда сумеет быстро эмоционально восстановиться.

Но нынешний чемпионат мира в очередной раз подтвердил свою непредсказуемость. Швейцария открыла счет в первом периоде после броска Рафаэля Диаса, а ко второму перерыва вела в счете уже 4:0. Голами отметились Свен Андригетто, Ромен Леффль и Грегори Хоффман.

На этом кошмар для словаков не закончился. В заключительной 20-минутке в их воротах побывали еще четыре шайбы. Леффль и Хофман оформили по дублю, а еще по разу отличились Филипп Курашев и Тимо Майер. Словаки на это ответили голом Михала Криштофа.

После четырех туров три команды - Швейцария, Словакия и Россия - набрали по 9 очков. По дополнительным показателям швейцарцы пока первые, далее идут словаки и российская команда. Именно против Швейцарии сборная России сыграет 29 мая.

В другой группе молодая сборная США переиграла хозяев турнира латвийцев со счетом 4:2.